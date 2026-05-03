"28 lat później". Trzecia część pogrzebana przez fatalne dane z Netfliksa?

Mamy złą wiadomość dla fanów cyklu "28 lat później". Wygląda na to, że jest Was tak mało, że finał trylogii może w ogóle nie powstać.
"28 lat później - Część 2: Świątynia kości" na platformie Netflix. Są wyniki oglądalności
Przypomnijmy, że Danny Boyle
i Alex Garland
wymyślili "28 lat później
" jako trylogię. Jednak Sony wyraziło zgodę na realizację jedynie pierwszych dwóch filmów, które powstały jeden po drugim. Trzeci film miał zostać nakręcony po przerwie.
Jednak "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" okazało się finansową klapą.
Przy budżecie wynoszącym co najmniej 65 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 57 milionów dolarów. Był to ostry "zjazd" w porównaniu z wynikami "28 lat później". Tamten film zgarnął na całym świecie 150 milionów dolarów.
Już po premierze kinowej "28 lat później - Część 2: Świątynia kości
" zaczęto powątpiewać w to, czy Sony da pieniądze na część trzecią. Dla fanów nadzieją było to, że film znajdzie swoją widownię w streamingu. Jak się jednak okazuje, tak się nie stało.
W Ameryce niedawno "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" miało swoją premierę na platformie Netflix
. I właśnie Nielsen opublikował wyniki oglądalności. Są przerażająco niskie
. W ciągu pierwszych sześciu dniu film osiągnął 2,7 mln obejrzenia. Dla porównania "Madame Web
" miała 10 milionów.
Te dane nie dają nadziei na trzeci film i domknięcie trylogii. Oficjalnie jednak Sony nie podjęło jeszcze decyzji.
Zwiastun filmu "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"