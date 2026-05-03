Newsy Filmy "28 lat później". Trzecia część pogrzebana przez fatalne dane z Netfliksa?
VOD / Filmy

"28 lat później". Trzecia część pogrzebana przez fatalne dane z Netfliksa?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nikt+nie+chce+ogl%C4%85da%C4%87+%2228+lat+p%C3%B3%C5%BAniej+-+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+2%3A+%C5%9Awi%C4%85tynia+ko%C5%9Bci%22+na+platformie+Netflix.+Czy+to+koniec+trylogii-166399
&quot;28 lat później&quot;. Trzecia część pogrzebana przez fatalne dane z Netfliksa?
Mamy złą wiadomość dla fanów cyklu "28 lat później". Wygląda na to, że jest Was tak mało, że finał trylogii może w ogóle nie powstać.

"28 lat później - Część 2: Świątynia kości" na platformie Netflix. Są wyniki oglądalności



Przypomnijmy, że Danny Boyle i Alex Garland wymyślili "28 lat później" jako trylogię. Jednak Sony wyraziło zgodę na realizację jedynie pierwszych dwóch filmów, które powstały jeden po drugim. Trzeci film miał zostać nakręcony po przerwie.

Jednak "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" okazało się finansową klapą. Przy budżecie wynoszącym co najmniej 65 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 57 milionów dolarów. Był to ostry "zjazd" w porównaniu z wynikami "28 lat później". Tamten film zgarnął na całym świecie 150 milionów dolarów.


Już po premierze kinowej "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" zaczęto powątpiewać w to, czy Sony da pieniądze na część trzecią. Dla fanów nadzieją było to, że film znajdzie swoją widownię w streamingu. Jak się jednak okazuje, tak się nie stało.

W Ameryce niedawno "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" miało swoją premierę na platformie Netflix. I właśnie Nielsen opublikował wyniki oglądalności. Są przerażająco niskie. W ciągu pierwszych sześciu dniu film osiągnął 2,7 mln obejrzenia. Dla porównania "Madame Web" miała 10 milionów.

Te dane nie dają nadziei na trzeci film i domknięcie trylogii. Oficjalnie jednak Sony nie podjęło jeszcze decyzji.

Zwiastun filmu "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"




Powiązane artykuły 28 lat później - Część 2: Świątynia kości

Zobacz wszystkie artykuły

28 lat później - Część 2: Świątynia kości  (2026)

 28 lat później - Część 2: Świątynia kości

28 dni później  (2002)

 28 dni później

28 tygodni później  (2007)

 28 tygodni później

28 lat później  (2025)

 28 lat później

Najnowsze Newsy

Filmy

Fiennes, Farrell i Moura w komedii o sztuce współczesnej?

Filmy

Nowa "Teksańska masakra" skupi się na rodzinie Leatherface'a?

13 komentarzy
Filmy

Nie żyje Beau Starr. Aktor z "Chłopców z ferajny" i "Halloween" miał 81 lat

4 komentarze
Inne Filmy

Strajku aktorów nie będzie

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

19. Mastercard OFF CAMERA: Zwycięstwo filmu "Renovation"

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Czy kino nadal nas łączy? – rozmowa z Petem Czerninem

Filmy

"Więzień labiryntu" wyzwoli się w thrillerze erotycznym?