Bethesda i MachineGames odkrywają karty - Switch 2 z potężnym wsparciem wydawcy

Nintendo Switch 2 dostaje właśnie jeden z najmocniejszych pakietów zapowiedzi w swojej historii. Podczas wczorajszego Nintendo Direct potwierdzono, że na nową konsolę Nintendo już wkrótce trafią cztery głośne produkcje od Bethesdy i MachineGames – w tym długo wyczekiwane "Indiana Jones i Wielki Krąg", kompletne "Fallout 4: Anniversary Edition" oraz "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered". To jasny sygnał, że Switch 2 ma ambicje stać się pełnoprawnym domem dla dużych, "dużych" gier AAA.
Najważniejszą nowością jest potwierdzona data premiery gry "Indiana Jones i Wielki Krąg
" na Nintendo Switch 2. Produkcja studia MachineGames, tworzona we współpracy z Lucasfilm Games, zadebiutuje na konsoli Nintendo już 12 maja 2026 roku. Gra przeniesie graczy do 1937 roku, pomiędzy wydarzenia z filmów "Poszukiwacze zaginionej arki
" i "Ostatnia krucjata
", oferując kinową przygodę akcji z naciskiem na eksplorację, zagadki i charakterystyczne dla Indiany Jonesa wykorzystanie bicza oraz sprytu. Wersja na Switcha 2 wykorzysta sterowanie ruchem Joy-Conów, a w dniu premiery dostępny będzie także fabularny dodatek "Zakon Olbrzymów
". Gra trafi zarówno w wersji fizycznej na kartridżach, jak i cyfrowo do Nintendo eShop.
Równie konkretne informacje przekazało Bethesda Game Studios. "Fallout 4: Anniversary Edition
" pojawi się na Nintendo Switch 2 już 24 lutego 2026 roku w wersji cyfrowej. To najbardziej kompletne wydanie "Fallouta 4
", zawierające sześć oficjalnych dodatków fabularnych oraz ponad 150 elementów z Creation Clubu. Fizyczna edycja (kod w pudełku) trafi do sprzedaży 28 kwietnia 2026 roku. Gracze ponownie odwiedzą postnuklearny Boston, skupiając się na eksploracji, walce, budowie osad i zawieraniu sojuszy w świecie po zagładzie.
Trzecim mocnym akcentem prezentacji był "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
", który jeszcze w 2026 roku zadebiutuje na Nintendo Switch 2 w wersji cyfrowej. Odświeżona wersja kultowego RPG-a z 2006 roku, przygotowana we współpracy z zespołem Virtuos, oferuje gruntownie poprawioną oprawę wizualną, zmodernizowane systemy rozgrywki, animacje walki, interfejs oraz rozbudowane opcje tworzenia postaci. Wersja pudełkowa (kod w pudełku) ma trafić do sprzedaży w późniejszym terminie.
Na koniec Bethesda przypomniała również o "The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
". Po zeszłorocznej premierze cyfrowej na Switchu 2, fizyczna edycja gry (kod w pudełku) trafi do sklepów 28 kwietnia 2026 roku. Wydanie Anniversary Edition zawiera podstawową wersję gry oraz dodatki Dawnguard, Dragonborn i Hearthfire, a na Switchu 2 oferuje m.in. wyższą rozdzielczość, krótsze czasy wczytywania, obsługę myszy Joy-Con 2, sterowanie ruchem, Amiibo oraz ekskluzywne przedmioty z "The Legend of Zelda: Breath of the Wild
".
Zobacz zwiastun "Indiana Jones i Wielki Krąg"
Zapowiedzi z Nintendo Direct jasno pokazują, że Nintendo Switch 2 celuje w znacznie szersze wsparcie ze strony dużych wydawców. "Indiana Jones i Wielki Krąg" zadebiutuje 12 maja 2026 roku
, "Fallout 4: Anniversary Edition" pojawi się 24 lutego 2026
, "Oblivion Remastered" trafi na konsolę jeszcze w tym samym roku, a fizyczna edycja "Skyrim Anniversary Edition" zadebiutuje 28 kwietnia 2026
. Dla graczy Nintendo to wyraźny sygnał, że nowa konsola będzie miejscem nie tylko dla gier first-party, ale także pełnoprawnych hitów RPG i kinowych produkcji AAA.