Sequel "Super Mario Bros. Film": Zobacz teaser, poznaj tytuł

W piątek, podczas Nintendo Direct wreszcie poznaliśmy pierwsze szczegóły zapowiedzianego jeszcze w 2024 roku sequela filmu animowanego "Super Mario Bros. Film".
Jedna z najlepszych gier z Mario trafi na ekrany kin?
Jak się okazuje, nowy film nie będzie nosił tytułu "Super Mario Bros. Film 2". Zamiast tego obraz nazwano "The Super Mario Galaxy Movie"
. To oczywiste nawiązane do kochanej przez fanów gry z 2007 roku "Super Mario Galaxy"
.
Ile z gry pozostanie w filmie? Tego na razie nie wiemy, ponieważ Nintendo nie podało żadnych szczegółów fabuły. Wiemy za to, że w obsadzie znajdą się wszystkie gwiazdy pierwszego filmu, czyli: Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad oraz Kevin Michael Richardson jako Kamek.
"Super Mario Bros. Film
" był w 2023 roku wielkim hitem kinowym. Z wynikiem 1,36 mld dolarów został trzecią najbardziej kasową animacją w historii. Czy "The Super Mario Galaxy Movie"
będzie w stanie osiągnąć podobny wynik, przekonamy się już w kwietniu przyszłego roku
, bo wtedy "The Super Mario Galaxy Movie
" trafi do kin.
Oprócz tytułu i obsady Nintendo i Illumination zaprezentowali pierwszy teaser filmu. Znajdziecie go poniżej:
Zobacz teaser filmu "The Super Mario Galaxy Movie"