Sequel "Super Mario Bros. Film": Zobacz teaser, poznaj tytuł

W piątek, podczas Nintendo Direct wreszcie poznaliśmy pierwsze szczegóły zapowiedzianego jeszcze w 2024 roku sequela filmu animowanego "Super Mario Bros. Film".

Jedna z najlepszych gier z Mario trafi na ekrany kin?



Jak się okazuje, nowy film nie będzie nosił tytułu "Super Mario Bros. Film 2". Zamiast tego obraz nazwano "The Super Mario Galaxy Movie". To oczywiste nawiązane do kochanej przez fanów gry z 2007 roku "Super Mario Galaxy".


Ile z gry pozostanie w filmie? Tego na razie nie wiemy, ponieważ Nintendo nie podało żadnych szczegółów fabuły. Wiemy za to, że w obsadzie znajdą się wszystkie gwiazdy pierwszego filmu, czyli: Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad oraz Kevin Michael Richardson jako Kamek.

"Super Mario Bros. Film" był w 2023 roku wielkim hitem kinowym. Z wynikiem 1,36 mld dolarów został trzecią najbardziej kasową animacją w historii. Czy "The Super Mario Galaxy Movie" będzie w stanie osiągnąć podobny wynik, przekonamy się już w kwietniu przyszłego roku, bo wtedy "The Super Mario Galaxy Movie" trafi do kin.

Oprócz tytułu i obsady Nintendo i Illumination zaprezentowali pierwszy teaser filmu. Znajdziecie go poniżej:

Zobacz teaser filmu "The Super Mario Galaxy Movie"




The Super Mario Galaxy Movie  (2026)

 The Super Mario Galaxy Movie

Super Mario Bros. Film  (2023)

 Super Mario Bros. Film

