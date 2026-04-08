Twórca serialu "Obcy: Ziemia" wraca do kina. Nakręci horror

The Hollywood Reporter
Noah Hawley znany jest przede wszystkim jako twórca popularnych seriali ("Obcy: Ziemia", "Fargo"). Teraz filmowiec postanowił wrócić do kina i nakręcić swój drugi pełnometrażowy obraz. Projekt nosi tytuł "Terrified".

Film będzie amerykańskim remakiem argentyńskiego horroru pod tytułem "Nocne istoty". Jego twórca Demián Rugna będzie współpracował z Hawleyem przy realizacji nowej wersji.

To drugie podejście do realizacji anglojęzycznego remake'u "Nocnych istot". Kilka lat temu Rugna sam miał go nakręcić, a jako producent wspierał go Guillermo del Toro

Ludzie znikający bez śladu, zmarli powstający z grobu, istoty żądne krwi… Wszystko to ma miejsce w jednej z dzielnic Buenos Aires. Trzech ekspertów specjalizujących się w zjawiskach paranormalnych podejmuje się próby rozwiązania mrocznej zagadki, która burzy spokój mieszkańców.

Dla Hawleya "Terrified" będzie dopiero drugim pełnometrażowym filmem kinowym. Debiutował w 2019 roku dramatem "Lucy wśród gwiazd". Tamten obraz rodził się w bólach i nie został zbyt dobrze przyjęty przez widzów. Czy tym razem reżyserowi pójdzie lepiej?

