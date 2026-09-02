Newsy Filmy Młoda gwiazda "Hamneta" w obsadzie "Avengers: Secret Wars"
Filmy

Młoda gwiazda "Hamneta" w obsadzie "Avengers: Secret Wars"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Noah+Jupe+z+tajemnicz%C4%85+rol%C4%85+w+widowisku+Marvela+%22Avengers%3A+Secret+Wars%22-168353
Młoda gwiazda &quot;Hamneta&quot; w obsadzie &quot;Avengers: Secret Wars&quot;
źródło: Getty Images
autor: Scott Garfitt
Premiera "Avengers: Doomsday" już za kilka miesięcy, a tymczasem prace trwają już nad kontynuacją - "Avengers: Secret Wars". Portal Deadline ujawnił, że do obsady widowiska Marvela dołączyła nowa, młoda gwiazda.

Tajemnicza postać z filmu "Avengers: Secret Wars" obsadzona



Tą gwiazdą jest Noah Jupe. Młody aktor otrzymał ponoć angaż do kluczowej dla fabuły filmu "Avengers: Secret Wars" roli. Jednak Deadline, który ogłosił informację jako pierwszy, nie ujawnia, o jaką postać chodzi.


Nie ma w tym nic dziwnego. Fabuła widowiska jest bowiem wciąż trzymana w tajemnicy. Fanom pozostają jedynie spekulacje inspirowane faktem, że przed laty Marvel Comics wydało mini-serię komiksową noszącą tytuł "Secret Wars".

Noah Jupe to wschodząca aktorska gwiazda. W tym roku zachwycił teatralną widownię w nowej adaptacji "Romea i Julii", w której zagrał u boku Sadie Sink (jest już w MCU). Widzowie kinowi znają go z bardzo dobrze przyjętego kostiumowego dramatu "Hamnet" oraz serii postapokaliptycznych horrorów "Ciche miejsce".

"Avengers: Secret Wars" trafi do kin w 2027 roku. Wcześniej, bo pod koniec lipca 2027 roku do kin trafi "Ciche miejsce 3", w którym Jupe również wystąpił.

Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"




Powiązane artykuły Avengers: Secret Wars

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Secret Wars  (2027)

 Avengers: Secret Wars

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Aktorska "Vaiana" już za chwilę na VOD

Filmy

Nowy "Star Trek" będzie jak "Dzień próby"?

2 komentarze
Filmy Wideo

"Street Fighter" to film campowy?! Zobaczcie nowy zwiastun

2 komentarze

Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika

Inne Filmy

Paramount-Warner: Tom Cruise jest zachwycony fuzją. "To jest wspaniałe"

5 komentarzy
Filmy

Córka Kubricka skomentowała teorię o "Oczach szeroko zamkniętych"

1 komentarz
Filmy

Joanna Jabłczyńska przeprosiła Agnieszkę Żulewską

11 komentarzy