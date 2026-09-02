Młoda gwiazda "Hamneta" w obsadzie "Avengers: Secret Wars"

Premiera "Avengers: Doomsday" już za kilka miesięcy, a tymczasem prace trwają już nad kontynuacją - "Avengers: Secret Wars". Portal Deadline ujawnił, że do obsady widowiska Marvela dołączyła nowa, młoda gwiazda.
Tajemnicza postać z filmu "Avengers: Secret Wars" obsadzona
Tą gwiazdą jest Noah Jupe
. Młody aktor otrzymał ponoć angaż do kluczowej dla fabuły filmu "Avengers: Secret Wars"
roli. Jednak Deadline, który ogłosił informację jako pierwszy, nie ujawnia, o jaką postać chodzi.
Nie ma w tym nic dziwnego. Fabuła widowiska jest bowiem wciąż trzymana w tajemnicy. Fanom pozostają jedynie spekulacje inspirowane faktem, że przed laty Marvel Comics wydało mini-serię komiksową noszącą tytuł "Secret Wars". Noah Jupe
to wschodząca aktorska gwiazda. W tym roku zachwycił teatralną widownię w nowej adaptacji "Romea i Julii", w której zagrał u boku Sadie Sink
(jest już w MCU
). Widzowie kinowi znają go z bardzo dobrze przyjętego kostiumowego dramatu "Hamnet
" oraz serii postapokaliptycznych horrorów "Ciche miejsce
". "Avengers: Secret Wars"
trafi do kin w 2027 roku. Wcześniej, bo pod koniec lipca 2027 roku do kin trafi "Ciche miejsce 3
", w którym Jupe
również wystąpił.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"