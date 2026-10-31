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Noah Wyle wspomina, jak Eddie Murphy nie dał mu autografu

Variety / autor: /
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Noah Wyle wspomina, jak Eddie Murphy nie dał mu autografu
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Noah Wyle został niedawno okrzyknięty najseksowniejszym mężczyzną roku. Ale nie można mieć wszystkiego. Gwiazdor serialu "The Pitt" nie ma na przykład... autografu od Eddiego Murphy'ego. Aktor opowiedział o swoim nieprzyjemnym spotkaniu z komikiem, które sprawiło, że sam zawsze jest miły dla fanów.
   

Oto dlaczego Noah Wyle zawsze daje autografy



GettyImages-2271489826.jpg Getty Images © Michael Buckner

Spotkałem kiedyś Eddiego, kiedy byłem dzieckiem, wspomina Wyle w podcaście Amy Poehler. Poprosiłem go o autograf i powiedziałem, że bardzo lubię jego występy w "SNL". A on na to: "Jest już późno, czemu jeszcze nie śpisz?". Spytałem, czy mogę dostać autograf. A on: "Spieprzaj, stary".

Sam zawsze daję autografy. Kiedy 9-latek chce mój autograf, podpisuję się błyskawicznie, zaznaczył aktor.
     
Opowiedziałem tę historię w domu, dodał Wyle. W zeszłym roku moja 10-letnia córka nie wiedziała, co dać mi na urodziny. W końcu wydrukowała zdjęcie Eddiego Murphy'ego i napisała na nim: "Drogi Noah, jesteś świetnym dzieciakiem, Eddie Murphy". Zamiast "Eddie" napisała "E-d-d-y".
  
Mam ten obrazek oprawiony w moim biurze, powiedział aktor. Córka wymyśliła nawet historię. Powiedziała mi: "Tato, nigdy nie uwierzysz, kogo wczoraj spotkałyśmy z mamą. Eddiego Murphy'ego. I dostałyśmy od niego to, co zawsze chciałeś: jego autograf.

Trzeci sezon "The Pitt" zadebiutuje w styczniu.

"The Pitt" – zwiastun sezonu trzeciego




Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.

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