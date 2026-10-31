Noah Wyle wspomina, jak Eddie Murphy nie dał mu autografu

Spotkałem kiedyś Eddiego, kiedy byłem dzieckiem, wspomina Wyle w podcaście Amy Poehler. Poprosiłem go o autograf i powiedziałem, że bardzo lubię jego występy w "SNL". A on na to: "Jest już późno, czemu jeszcze nie śpisz?". Spytałem, czy mogę dostać autograf. A on: "Spieprzaj, stary".
Sam zawsze daję autografy. Kiedy 9-latek chce mój autograf, podpisuję się błyskawicznie, zaznaczył aktor.
Opowiedziałem tę historię w domu, dodał Wyle. W zeszłym roku moja 10-letnia córka nie wiedziała, co dać mi na urodziny. W końcu wydrukowała zdjęcie Eddiego Murphy'ego i napisała na nim: "Drogi Noah, jesteś świetnym dzieciakiem, Eddie Murphy". Zamiast "Eddie" napisała "E-d-d-y".
Mam ten obrazek oprawiony w moim biurze, powiedział aktor. Córka wymyśliła nawet historię. Powiedziała mi: "Tato, nigdy nie uwierzysz, kogo wczoraj spotkałyśmy z mamą. Eddiego Murphy'ego. I dostałyśmy od niego to, co zawsze chciałeś: jego autograf.