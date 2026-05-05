Nocny agent kończy służbę. Netflix ogłasza koniec serialu

W poniedziałek w Los Angeles rozpoczęły się zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Nocny agent". Tego samego dnia Netflix ogłosił, że będzie to ostatni sezon.
Gabriel Basso wraca po raz ostatni jako Sutherland "Nocny agent"
rozpoczął się jako ekranizacja powieści Matthew Quirka
. Opowiadał historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni... aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.
Serial okazał się wielkim przebojem platformy Netflix. Dlatego też był kontynuowany, mimo braku literackiego pierwowzoru. Kolejne sezony także lądowały wysoko w rankingach oglądalności.
Szczegóły fabuły czwartego sezonu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że tym razem Sutherland (w którego wciela się Gabriel Basso
) dostanie partnera. Zagra go Trevante Rhodes
(gwiazda serialu "Mike
" o Mike'u Tysonie). Shawn Ryan
, showrunner serialu "Nocny agent
", obiecuje fanom, że czwarty sezon dostarczy niezapomnianych wrażeń i będzie stanowić ukoronowanie całej historii.
Choć wiemy już, że "Nocny agent
" dobiega końca, to na razie nie wiemy, kiedy to nastąpi. Natflix nie podaje na razie nawet przybliżonej daty premiery.
Zwiastun serialu "Nocny agent"