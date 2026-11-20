Złe wieści dla wszystkich, którzy liczyli na to, że zobaczymy kiedyś rozszerzoną wersję "Odysei". Christopher Nolan nie zamierza udostępniać usuniętych scen ze swojego widowiska. Reżyser wyjaśnił, dlaczego nie jest zwolennikiem wersji reżyserskich.
Nolan tłumaczy swoje podejście
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W rozmowie z "The Independent" Nolan
przyznał, że wiele fragmentów usuniętych z jego najnowszego filmu nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jak wyjaśnił, nie wierzy w publikowanie alternatywnych wersji swoich filmów i to kinowy montaż traktuje jako ostateczny.
Jako scenarzysta i reżyser stara się zresztą odrzucać zbędne pomysły już na etapie pracy nad projektem. Nie chce też poświęcać wiele czasu na kręcenie scen, co do których nie ma pewności, że znajdą się w ostatecznym montażu - zwłaszcza gdy wymagają one zdjęć w trudnych warunkach, na przykład na górskim szczycie, w deszczu czy na łodzi. Nolan
podkreśla: Jako reżyser muszę walczyć o kształt filmu aż do momentu, gdy trafia on do kin.
W zeszłym roku Nolan mówił o wyczerpującej pracy nad adaptacją eposu Homera. Przyznał wówczas, że produkcja wystawiła na próbę jego wytrzymałość oraz siły całej ekipy. Zaznaczył też, że przy tak wymagającym przedsięwzięciu trudności były nieuniknione. Trudy jednak się opłaciły - "Odyseja" zarobiła na całym świecie 1,8 mld dolarów i można się spodziewać, że będzie liczyć się w wyścigu po Oscary. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się m.in. Matt Damon
, Tom Holland
, Anne Hathaway
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Samantha Morton
, Zendaya
oraz Charlize Theron
.
"Odyseja" - zwiastun