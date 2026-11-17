W poniedziałek poznaliśmy nominacje do tegorocznych nagród Grammy. Liderką nominacji jest brytyjska artystka Raye. Ma aż 11 szans na statuetki. Wśród nominowanych są też tak kontrowersyjne osoby jak Chris Brown i Kanye West. A jak wyglądają nominacje w kategoriach filmowych i serialowych?
Grammy 2027. Sprawdzamy nominacje w kategoriach filmowo-serialowych
W tych kategoriach nie ma wyraźnego faworyta. Choć parę tytułów zdołało zdobyć po dwie nominacje. Są to: "Wichrowe wzgórza
", "Diabeł ubiera się u Prady 2
" oraz "Wicked: Na dobre
".
Dwie nominacje zdobył też Ludwig Goransson
. Niestety może zdobyć tylko jedną statuetkę, ponieważ obie nominacje są w tej samej kategorii.
Pośmiertne nominacji otrzymali zmarli w tym roku Tim Curry
i Dolly Parton
. Oboje wyróżnieni zostali nominacjami w tej samej kategorii - za audiobooki i narrację.
Laureatów poznamy 7 lutego. Poniżej prezentujemy nominacje w nas najbardziej interesujących kategoriach: Najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych
"Diabeł ubiera się u Prady 2
"
"Stranger Things
" sezon 5
"Wicked: Na dobre
"
"The Wizard of Oz at Sphere
"
"Wichrowe wzgórza
" Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych
"Odyseja
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Projekt Hail Mary
"
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
"
"Wdowia zatoka
"
Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w grach wideo i innych formach interaktywnych
"Avatar: Frontiers of Pandora - Z popiołów
"
"007: First Light
"
"Ghost of Yotei
"
"Marvel's Wolverine
"
"Star Wars: Zero Company
" Najlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej
House - "Wichrowe wzgórza
"
I Knew It, I Knew You - "Toy Story 5
"
Need Someone - "The Pitt
"
No Place Like Home - "Wicked: Na dobre
"
RUNAWAY - "Diabeł ubiera się u Prady 2
" Najlepszy film muzyczny
"Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World)
"
"Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (w technologii 3D)
"
"Man on the Run
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"EPiC: Elvis Presley in Concert
"
"Festiwal Lilith Fair: zbudować dziedzictwo
"
Zwiastun filmu "Wichrowe wzgórza"