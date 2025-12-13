"Tron: Ares" i "Wiedźmin" z nominacjami! Zgadniecie, za co? Podpowiedź: Polka Małgosia Turzańska też nominowana

Sezon nagród rozkręca się na dobre. Już nie tylko krytycy przyznają swoje wyróżnienia, ale także hollywoodzkie gildie. W piątek poznaliśmy nominacje do nagród Gildii Kostiumologów.
Amerykańska Gildia Kostiumologów nominuje. Jakie filmy i seriale na liście?
Indywidualnie liderką nominacji jest Colleen Atwood
. Ma w sumie trzy szanse na nagrody za: "Jedną bitwę po drugiej
", "Wednesday
" oraz teledysk do piosenki Lady Gagi
"The Dead Dance". Lindsay Pugh
może zdobyć dwie nagrody (za "Heddę
" i "Jak wytresować smoka
").
Wśród nominowanych jest również Polka, Małgosia Turzańska
, którą nominowana za kostiumy do filmu "Hamnet
"
Zwiastun filmu "Hamnet" FILM FANTASTYCZNY
"Avatar: Ogień i popiół
"
"Jak wytresować smoka
"
"Thunderbolts*
"
"Tron: Ares
"
"Wicked: Na dobre
" FILM WSPÓŁCZESNY
"Bugonia
"
"F1. Film
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"
"
"Zniknięcia
" FILM HISTORYCZNY
"Downton Abbey. Wielki finał
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Hedda
"
"Grzesznicy
" SERIAL WSPÓŁCZESNY
"Emily w Paryżu
" odc. Veni, Vidi, Venezia
"Hacks
" odc. Heaven
"Prawi Gemstonowie
" odc. You Hurled Me Into the Depths, Into the Very Heart of the Seas
"Studio
" odc. CinemaCon
"Wednesday
" odc. Woe Me The Money SERIAL HISTORYCZNY
"1923
" odc. A Dream and a Memory
"Wódz wojownik
" odc. City of Flowers
"Ród Guinnessów
" odc. 4
"Palm Royale
" odc. Maxine Is Ready to Single Mingle
"Pozłacany wiek
" odc. Marriage Is a Gamble
SERIAL FANTASTYCZNY
"Gwiezdne wojny: Andor
" odc. Harvest
"Czarne lustro
" odc. USS Callister: Into Infinity
"Pamiętniki Mordbota
" odc. FreeCommerce
"Koło czasu
" odc. He Who Comes With The Dawn
"Wiedźmin
" odc. Baptism of Fire