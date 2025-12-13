Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Tron: Ares" i "Wiedźmin" z nominacjami! Zgadniecie, za co? Podpowiedź: Polka Małgosia Turzańska też nominowana
Sezon nagród rozkręca się na dobre. Już nie tylko krytycy przyznają swoje wyróżnienia, ale także hollywoodzkie gildie. W piątek poznaliśmy nominacje do nagród Gildii Kostiumologów.

Amerykańska Gildia Kostiumologów nominuje. Jakie filmy i seriale na liście?



Indywidualnie liderką nominacji jest Colleen Atwood. Ma w sumie trzy szanse na nagrody za: "Jedną bitwę po drugiej", "Wednesday" oraz teledysk do piosenki Lady Gagi "The Dead Dance". Lindsay Pugh może zdobyć dwie nagrody (za "Heddę" i "Jak wytresować smoka").

Wśród nominowanych jest również Polka, Małgosia Turzańska, którą nominowana za kostiumy do filmu "Hamnet"

Zwiastun filmu "Hamnet"




FILM FANTASTYCZNY
"Avatar: Ogień i popiół"
"Jak wytresować smoka"
"Thunderbolts*"
"Tron: Ares"
"Wicked: Na dobre"

FILM WSPÓŁCZESNY
"Bugonia"
"F1. Film"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże""
"Zniknięcia"

FILM HISTORYCZNY
"Downton Abbey. Wielki finał"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Hedda"
"Grzesznicy"

SERIAL WSPÓŁCZESNY
"Emily w Paryżu" odc. Veni, Vidi, Venezia
"Hacks" odc. Heaven 
"Prawi Gemstonowie" odc. You Hurled Me Into the Depths, Into the Very Heart of the Seas
"Studio" odc. CinemaCon 
"Wednesday" odc. Woe Me The Money

SERIAL HISTORYCZNY
"1923" odc. A Dream and a Memory
"Wódz wojownik" odc. City of Flowers
"Ród Guinnessów" odc. 4
"Palm Royale" odc. Maxine Is Ready to Single Mingle
"Pozłacany wiek" odc. Marriage Is a Gamble

SERIAL FANTASTYCZNY
"Gwiezdne wojny: Andor" odc. Harvest 
"Czarne lustro" odc. USS Callister: Into Infinity
"Pamiętniki Mordbota" odc. FreeCommerce 
"Koło czasu" odc. He Who Comes With The Dawn
"Wiedźmin" odc. Baptism of Fire

