Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nominowana do Oscara Laia Casanovas gwiazdą 17. Festiwalu Kamera Akcja
Festiwale i nagrody / Filmy

Nominowana do Oscara Laia Casanovas gwiazdą 17. Festiwalu Kamera Akcja

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Nominowana+do+Oscara+Laia+Casanovas+gwiazd%C4%85+17.+Festiwalu+Kamera+Akcja-168217
Nominowana do Oscara Laia Casanovas gwiazdą 17. Festiwalu Kamera Akcja
źródło: Materiał nadesłany
Nominowana do Oscara za "Sirât" hiszpańska reżyserka dźwięku Laia Casanovas będzie jedną z gwiazd 17. Festiwalu Kamera Akcja. Współpracowniczka Pedro Almodóvara przyjedzie do Łodzi, by poprowadzić masterclass. Casanovas odsłoni kulisy pracy nad "Sirât" Ólivera Laxe’a, a także wprowadzi widzów do filmu "The Good Manners" w reżyserii Celii Rico Clavellino, którego pokaz będzie polską premierą. Warto się spieszyć – karnety taniej tylko do 31 sierpnia.

Usłyszeć film. Nominowana do Oscara reżyserka dźwięku Laia Casanovas gościnią 17. FKA



Uczestnicy 17. Festiwalu Kamera Akcja spotkają się z hiszpańską reżyserką dźwięku Laią Casanovas, nominowaną do Oscara za sound design w filmie "Sirât". Wspólnie z Amandą Villavieją i Yasminą Praderas, Casanovas stworzyła jedną z najbardziej wyrazistych warstw dźwiękowych współczesnego kina. Za pracę nad filmem w reżyserii Ólivera Laxe’a zespół otrzymał w 2026 roku nagrodę Goya oraz nagrodę Gaudí, a także nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, stając się pierwszym zespołem kobiecym nominowanym do Oscara w tej kategorii.
   
Laia Casanovas ukończyła w 2012 roku Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) ze specjalizacją w dźwięku. Od tego czasu pracowała przy licznych produkcjach filmowych i serialowych, współtworząc ich koncepcje i odpowiadając za proces kreatywny. W jej dorobku znajdują się m.in. "Ludzki głos" oraz "Matki równoległe" Pedro Almodóvara, a także ceniony serial "Veneno" Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo o transpłciowej ikonie telewizji. Casanovas była odpowiedzialna również za dźwięk w filmie "The Good Manners" Celii Rico Clavellino, którego polska premiera znalazła się w programie 17. Festiwalu Kamera Akcja.

Filmografia Casanovas pokazuje przy tym różnorodność podejścia do dźwięku. W intensywnym "Sirât" staje się on elementem fizycznego doświadczenia przestrzeni i narzędziem budowania napięcia. W "The Good Manners" Celii Rico Clavellino większe znaczenie mają cisza, akustyka domowej przestrzeni i pozornie zwyczajne odgłosy codzienności. Z kolei współpraca z Pedro Almodóvarem pokazuje jej doświadczenie w pracy nad kinem, w którym dźwięk jest integralną częścią stylu i języka reżysera.

Chcemy pokazywać, że reżyseria dźwięku nie zaczyna się i nie kończy na technicznej stronie filmu. To świadome budowanie narracji, emocji i przestrzeni. Laia Casanovas jest świetnym przykładem twórczyni, która potrafi całkowicie zmieniać swój język w zależności od filmu – mówi Malwina Czajka, dyrektorka Festiwalu Kamera Akcja.

Techno, maszyny i pustynia. Masterclass Lai Casanovas wokół "Sirât"



Centralnym punktem wizyty Lai Casanovas w Łodzi będzie masterclass poświęcony "Sirât" realizowany we współpracy Festiwalu Kamera Akcja z kierunkiem Reżyseria Dźwięku na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Film Ólivera Laxe’a, którego akcja rozgrywa się na pustynnych terenach Maroka, opiera znaczną część swojej intensywności na warstwie dźwiękowej. Techno, odgłosy maszyn, pojazdów i otaczającej przestrzeni tworzą rytm filmu i wpływają na sposób, w jaki widz doświadcza kolejnych scen.

Casanovas opowie o pracy nad tym niezwykle wymagającym projektem, o budowaniu jego koncepcji dźwiękowej oraz o decyzjach, które pozwoliły stworzyć charakterystyczny audialny świat filmu. Uczestnicy masterclassu będą mogli usłyszeć, w jaki sposób dźwięk może współtworzyć dramaturgię na równi z obrazem. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szczerba z Katedry Reżyserii Dźwięku w Szkole Filmowej w Łodzi, reżyserka dźwięku i scenarzystka, mająca w dorobku audialnym ponad sto projektów, w tym najnowszy dokument Michała Marczaka "Bez końca", głośny "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego czy serial "The Office PL". Partnerami wydarzenia są Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce oraz Szkoła Filmowa w Łodzi.
    

Od Almodóvara po pustynny rave i polska premiera "The Good Manners"



Przyjazd Lai Casanovas staje się także przyczynkiem do prezentacji trzech filmów w sekcji "Reżyseria dźwięku". W "Matkach równoległych" Pedra Almodóvara losy dwóch kobiet, które poznają się na oddziale położniczym, splatają się z opowieścią o przemilczanej historii Hiszpanii. Almodóvar przechodzi od intymnego melodramatu do opowieści o pamięci, dziedziczeniu traumy i potrzebie przywracania głosu tym, których próbowano wymazać z historii. Penélope Cruz za rolę Janis otrzymała Puchar Volpiego na MFF w Wenecji oraz nominację do Oscara. Film otrzymał także nominację za muzykę Alberta Iglesiasa, natomiast praca nad jego warstwą dźwiękową przyniosła Lai Casanovas nominację do nagrody Goya. 


Przemilczane rodzinne rany powracają również w pokazywanej premierowo produkcji "The Good Manners" Celii Rico Clavellino. Reżyserka "Małych miłości" po raz kolejny przygląda się skomplikowanym relacjom rodzinnym, tym razem adaptując powieść Rafaela Chirbesa. Celia Rico mistrzowsko wyszywa tę adaptację – od prostoty i emocjonalności scenariusza po staranną reżyserię aktorów – pisze na łamach "El País" krytyczka Elsa Fernández-Santos. W tej oszczędnej opowieści równie istotne jak wypowiadane słowa stają się cisza, odgłosy codzienności i wszystko to, czego bohaterowie nie potrafią powiedzieć wprost. 
       
Najbardziej spektakularne oblicze twórczości Casanovas prezentuje "Sirât" Ólivera Laxe’a – laureat Nagrody Jury MFF w Cannes oraz film nominowany do Oscara w kategoriach najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk. Pulsująca muzyka elektroniczna, potężne basy, ryk ciężarówek, wiatr i pustynna cisza tworzą tu intensywne, fizycznie odczuwalne doświadczenie. 

Ta sekcja przypomina, że kino nie kończy się na obrazie. Dźwięk potrafi wejść pod skórę, budować emocje i sprawić, że tę samą historię odbieramy zupełnie inaczej. Są też filmy, w których dźwięk nie tylko dopełnia obraz, ale sam staje się nośnikiem znaczeń i opowiada własną, równoległą historię – zachęca Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.

17. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 22 do 25.10.2026 r. w Łodzi oraz online od 19 do 21.10.2026 r. na platformie Think Film. Więcej informacji TUTAJ.

(fot. Ajuntament de Parets del Vallès)

Powiązane artykuły Sirât

Zobacz wszystkie artykuły

La buena letra  (2025)

 La buena letra

Sirât  (2025)

 Sirât

Najnowsze Newsy

Filmy

Sacha Baron Cohen powraca jako Ali G! Zobacz zwiastun

2 komentarze

15. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski: "Człowiek na granicy"

Seriale Multimedia

Dębska i Musiał w kontynuacji "Ślebody" (ZWIASTUN)

2 komentarze
Filmy

Batman ucieka przed policją. Nowe nagrania z "The Batman 2"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Palestyński dokument w konkursie głównym

8 komentarzy
Filmy Multimedia

Filmowa kontynuacja "Gdzie mój agent" (ZWIASTUN)

"Totalna magia 2" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City