Nominowana do Oscara Laia Casanovas gwiazdą 17. Festiwalu Kamera Akcja

Nominowana do Oscara za "Sirât" hiszpańska reżyserka dźwięku Laia Casanovas będzie jedną z gwiazd 17. Festiwalu Kamera Akcja. Współpracowniczka Pedro Almodóvara przyjedzie do Łodzi, by poprowadzić masterclass. Casanovas odsłoni kulisy pracy nad "Sirât" Ólivera Laxe’a, a także wprowadzi widzów do filmu "The Good Manners" w reżyserii Celii Rico Clavellino, którego pokaz będzie polską premierą. Warto się spieszyć – karnety taniej tylko do 31 sierpnia.
Usłyszeć film. Nominowana do Oscara reżyserka dźwięku Laia Casanovas gościnią 17. FKA
Uczestnicy 17. Festiwalu Kamera Akcja
spotkają się z hiszpańską reżyserką dźwięku Laią Casanovas
, nominowaną do Oscara za sound design w filmie "Sirât"
. Wspólnie z Amandą Villavieją
i Yasminą Praderas
, Casanovas
stworzyła jedną z najbardziej wyrazistych warstw dźwiękowych współczesnego kina. Za pracę nad filmem w reżyserii Ólivera Laxe’a
zespół otrzymał w 2026 roku nagrodę Goya oraz nagrodę Gaudí, a także nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, stając się pierwszym zespołem kobiecym nominowanym do Oscara w tej kategorii. Laia Casanovas
ukończyła w 2012 roku Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) ze specjalizacją w dźwięku. Od tego czasu pracowała przy licznych produkcjach filmowych i serialowych, współtworząc ich koncepcje i odpowiadając za proces kreatywny. W jej dorobku znajdują się m.in. "Ludzki głos
" oraz "Matki równoległe
" Pedro Almodóvara
, a także ceniony serial "Veneno
" Javiera Ambrossiego
i Javiera Calvo
o transpłciowej ikonie telewizji. Casanovas
była odpowiedzialna również za dźwięk w filmie "The Good Manners" Celii Rico Clavellino
, którego polska premiera znalazła się w programie 17. Festiwalu Kamera Akcja.
Filmografia Casanovas
pokazuje przy tym różnorodność podejścia do dźwięku. W intensywnym "Sirât
" staje się on elementem fizycznego doświadczenia przestrzeni i narzędziem budowania napięcia. W "The Good Manners
" Celii Rico Clavellino
większe znaczenie mają cisza, akustyka domowej przestrzeni i pozornie zwyczajne odgłosy codzienności. Z kolei współpraca z Pedro Almodóvarem
pokazuje jej doświadczenie w pracy nad kinem, w którym dźwięk jest integralną częścią stylu i języka reżysera. Chcemy pokazywać, że reżyseria dźwięku nie zaczyna się i nie kończy na technicznej stronie filmu. To świadome budowanie narracji, emocji i przestrzeni. Laia Casanovas jest świetnym przykładem twórczyni, która potrafi całkowicie zmieniać swój język w zależności od filmu
– mówi Malwina Czajka, dyrektorka Festiwalu Kamera Akcja.
Techno, maszyny i pustynia. Masterclass Lai Casanovas wokół "Sirât" Centralnym punktem wizyty Lai Casanovas w Łodzi będzie masterclass poświęcony "Sirât" realizowany we współpracy Festiwalu Kamera Akcja z kierunkiem Reżyseria Dźwięku na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi.
Film Ólivera Laxe’a
, którego akcja rozgrywa się na pustynnych terenach Maroka, opiera znaczną część swojej intensywności na warstwie dźwiękowej. Techno, odgłosy maszyn, pojazdów i otaczającej przestrzeni tworzą rytm filmu i wpływają na sposób, w jaki widz doświadcza kolejnych scen. Casanovas
opowie o pracy nad tym niezwykle wymagającym projektem, o budowaniu jego koncepcji dźwiękowej oraz o decyzjach, które pozwoliły stworzyć charakterystyczny audialny świat filmu. Uczestnicy masterclassu będą mogli usłyszeć, w jaki sposób dźwięk może współtworzyć dramaturgię na równi z obrazem. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szczerba
z Katedry Reżyserii Dźwięku w Szkole Filmowej w Łodzi, reżyserka dźwięku i scenarzystka, mająca w dorobku audialnym ponad sto projektów, w tym najnowszy dokument Michała Marczaka
"Bez końca
", głośny "Tyle co nic
" Grzegorza Dębowskiego
czy serial "The Office PL
". Partnerami wydarzenia są Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce oraz Szkoła Filmowa w Łodzi.
Od Almodóvara po pustynny rave i polska premiera "The Good Manners" Przyjazd Lai Casanovas staje się także przyczynkiem do prezentacji trzech filmów w sekcji "Reżyseria dźwięku".
W "Matkach równoległych" Pedra Almodóvara
losy dwóch kobiet, które poznają się na oddziale położniczym, splatają się z opowieścią o przemilczanej historii Hiszpanii. Almodóvar
przechodzi od intymnego melodramatu do opowieści o pamięci, dziedziczeniu traumy i potrzebie przywracania głosu tym, których próbowano wymazać z historii. Penélope Cruz
za rolę Janis otrzymała Puchar Volpiego na MFF w Wenecji oraz nominację do Oscara. Film otrzymał także nominację za muzykę Alberta Iglesiasa
, natomiast praca nad jego warstwą dźwiękową przyniosła Lai Casanovas
nominację do nagrody Goya.
Przemilczane rodzinne rany powracają również w pokazywanej premierowo produkcji "The Good Manners" Celii Rico Clavellino
. Reżyserka "Małych miłości
" po raz kolejny przygląda się skomplikowanym relacjom rodzinnym, tym razem adaptując powieść Rafaela Chirbesa. Celia Rico mistrzowsko wyszywa tę adaptację – od prostoty i emocjonalności scenariusza po staranną reżyserię aktorów
– pisze na łamach "El País" krytyczka Elsa Fernández-Santos.
W tej oszczędnej opowieści równie istotne jak wypowiadane słowa stają się cisza, odgłosy codzienności i wszystko to, czego bohaterowie nie potrafią powiedzieć wprost.
Najbardziej spektakularne oblicze twórczości Casanovas
prezentuje "Sirât" Ólivera Laxe’a
– laureat Nagrody Jury MFF w Cannes oraz film nominowany do Oscara w kategoriach najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk. Pulsująca muzyka elektroniczna, potężne basy, ryk ciężarówek, wiatr i pustynna cisza tworzą tu intensywne, fizycznie odczuwalne doświadczenie. Ta sekcja przypomina, że kino nie kończy się na obrazie. Dźwięk potrafi wejść pod skórę, budować emocje i sprawić, że tę samą historię odbieramy zupełnie inaczej. Są też filmy, w których dźwięk nie tylko dopełnia obraz, ale sam staje się nośnikiem znaczeń i opowiada własną, równoległą historię
– zachęca Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu. 17. Festiwal Kamera Akcja
odbędzie się od 22 do 25.10.2026
r. w Łodzi oraz online od 19 do 21.10.2026
r. na platformie Think Film. Więcej informacji TUTAJ
. (fot. Ajuntament de Parets del Vallès)