Nominowana do dziewięciu Oscarów "Wartość sentymentalna" na pokazach przedpremierowych w ten weekend

"Wartość sentymentalna" Joachima Triera to od kilku miesięcy jeden z najgłośniejszych filmów tego sezonu nagrodowego, co potwierdziła wczoraj 9 nominacjami do Oscara! Film otrzymał nominacje w najważniejszych kategoriach: Najlepszy Film, Najlepsza Reżyseria (Joachim Trier), Najlepszy Scenariusz Oryginalny (Joachim Trier i Eskil Vogt), Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa (Renate Reinsve), Najlepsza Aktorka Drugoplanowa (Elle Fanning oraz Inga Ibsdotter Lilleaas), Najlepszy Aktor Drugoplanowy (Stellan Skarsgård) oraz Najlepszy Film Międzynarodowy. "Wartość sentymentalną" z muzyką nagrodzonej Europejską Nagrodą Filmowej Hani Rani można zobaczyć już w ten weekend na pokazach przedpremierowych m.in. w kinach sieci Cinema City i Multikino.

Siostry Nora (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś wielkim reżyserem filmowym Gustavem (Stellan Skarsgård). Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood (Elle Fanning). Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.

Dystrybutorem filmu jest M2 Films. 


