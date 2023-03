Gwiazda "Duchów Inisherin" w "Gladiatorze 2"? Jaką rolę negocjuje Barry Keoghan?

Co wiemy o "Gladiatorze 2"?

, nominowany do Oscara za występ w Martina McDonagha , negocjuje udział w sequelu. Jeśli rozmowy pójdą pomyślnie, przypadnie mu rolaZa kamerąponownie stanie, który będzie również producentem filmu do spółki z Michaelem Prussem Lucy Fisher . Autorem najnowszej wersji scenariusza jest, który napisał dla Scotta także tegorocznegoorazGłówną rolę wzagranominowany w tym roku do Oscara za występ w. Przypadła mu rola Luciusa, czyli wnuka Marka Aureliusza ( Richard Harris ), syna Lucilli ( Connie Nielsen ) oraz siostrzeńca złego Commodusa ( Joaquin Phoenix) . W finale pierwszego filmu grany przez Russella Crowe'a generał Maximus ocalił bohatera przed śmiercią, jednocześnie mszcząc się na zabójcach swojej rodziny.Oryginalnytrafił do kin w maju 2000 roku, zarabiając pół miliarda dolarów przy budżecie rzędu 103 milionów. Zgarnął także pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i za rolę Crowe'a Tytułowy bohater to rzymski generał Maximus. Skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę. Zobaczcie zwiastun:Występ wprzyniósł Barry'emu Keoghanowi nagrodę BAFTA oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. W swojej filmografii ma wiele interesujących ról. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w Christophera Nolana czy widowiskuoraz serialuPodcastu możecie wysłuchać również na Spotify