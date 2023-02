Billy Kid: Z "Duchów Inisherin" i "Batmana" do filmu o słynnym rewolwerowcu

Keoghan zerwie z filmowym wizerunkiem Billy'ego Kida

- powiedział Keoghan portalowi Deadline. -W nowym filmie twórcy postarają się zbadać,. Słynny rewolwerowiec urodził się jako Henry McCarty w rodzinie irlandzkich emigrantów w Nowym Jorku. Został sierotą w wieku 15 lat, kiedy matka zmarła, a ojczym go porzucił. Rok później był już po raz pierwszy aresztowany za rozbój. Mając 18 lat był już poszukiwany za morderstwo po sprzeczce w Arizonie. Od tego momentu jego niesława tylko rosła. Zginął zastrzelony przez szeryfa Pata Garretta, kiedy miał tylko 21 lat.Obraz wyreżyseruje Bart Layton , który miał już okazję pracować z Barrym Keoghanem przy okazji filmu " Zwierzęta Ameryki ".Billy the Kid zginął w 1881 roku, a już 30 lat później powstała o nim aż dwa filmy.legendarnego D. W. Griffitha . Co ciekawe w obu tych filmachSzczyt popularności postaci przypadł na lata 30. 40. i 50. Tylko w okresie 1940-1947 Bob Steele Buster Crabbe zagrali Billy'ego the Kida w aż 42 westernach. Najsłynniejszymi filmami z tego okresu są:z 1930 roku i jego remakez 1941 roku,, w którym w roli fikcyjnej miłości rewolwerowca wystąpiła Jane Russell oraz, w której Billy'ego Kida zagrał Paul Newman Wielki powrót postaci miał miejsce w antywesternie Sama Peckinpaha . W 1988 Emilio Estevez zagrał rewolwerowca w westernieBilly Kid od kilku lat znów przeżywa renesans popularność. W 2019 roku Vincent D'Onofrio nakręcił, a dwa lata później powstało tym, że Billy Kid przeżył i ukrył się pod swoim oryginalnym imieniem. W 2022 roku swoją premierę miał z kolei serial