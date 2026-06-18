Newsy Filmy W tym roku walczył o Oscara. Teraz zagra z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem
Filmy

W tym roku walczył o Oscara. Teraz zagra z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nominowany+do+Oscara+za+rol%C4%99+w+filmie+%22Tajny+agent%22+Wagner+Moura+zagra+w+prequelu+%22Ocean%27s+Eleven%22+z+Margot+Robbie+i+Bradleyem+Cooperem-167147
W tym roku walczył o Oscara. Teraz zagra z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Teraz w amerykańskich mediach pojawiły się doniesienia na temat tego, kto zagra czarny charakter. To aktor, który miał w tym roku szansę na Oscara.

Oscarowa ekipa szykuje skok w Monako



Prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" wciąż pozostaje bez tytułu. Wiemy jednak, że główne role zagrają w nim: mający już ponad 10 nominacji oscarowych na swoim koncie Bradley Cooper oraz trzykrotnie nominowana do Oscara Margot Robbie.

Teraz dołączył do nich Wagner Moura, który w tym roku zdobył swoją pierwszą nominację do Oscara. Szczegóły roli nie są znane, ale wiadomo, że będzie to przeciwnik głównych bohaterów.

01.jpg Getty Images © Sean Zanni


O samym filmie na razie wiemy naprawdę niewiele. Jego akcja ma się rozgrywać w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney). Warto pamiętać, że oryginalny "Ocean's Eleven", którego gwiazdą był Frank Sinatra, powstał w 1960 roku, czyli blisko czasu, w jakim osadzona jest akcja tego filmu.

Prequel zmagał się z wieloma problemami. Pierwotnie ojca Danny'ego miał zagrać Ryan Gosling (to było w czasach, kiedy wciąż żywa w pamięci była jego współpraca z Robbie przy filmie "Barbie"). Kilkukrotnie dochodziło też do zmiany reżysera. Teraz za nakręcenie całości odpowiadać będzie jego gwiazda, czyli Bradley Cooper. Ma on również współpracować przy scenariuszu.

Zwiastun filmu "Ocean's Eleven. Ryzykowna gra"




Powiązane artykuły Ocean's Eleven: Ryzykowna gra

Zobacz wszystkie artykuły

Ocean's Eleven: Ryzykowna gra  (2001)

 Ocean's Eleven: Ryzykowna gra

Ocean's Twelve: Dogrywka  (2004)

 Ocean's Twelve: Dogrywka

Ocean's 13  (2007)

 Ocean's 13

Ocean's 8  (2018)

 Ocean's 8

Najnowsze Newsy

Filmy

Sandra Oh w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

PIĘĆ SMAKÓW: Wybierzmy filmy do sekcji jubileuszowej!

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: "Exotic" dołącza do Pokazów Galowych

Seriale

Starzy znajomi wrócą w nowym "Prison Break"?

7 komentarzy
Filmy

"Backrooms": Nie ma wyjścia, trzeba obejrzeć? Recenzja

Filmy Wideo

Nadchodzi sequel "100 dni do matury". Zobacz teaser "100 dni: Misja Zeus"

8 komentarzy
Filmy

Scarlett Johansson jako chirurżka pod obstrzałem

17 komentarzy