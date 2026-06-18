W tym roku walczył o Oscara. Teraz zagra z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Teraz w amerykańskich mediach pojawiły się doniesienia na temat tego, kto zagra czarny charakter. To aktor, który miał w tym roku szansę na Oscara.
Oscarowa ekipa szykuje skok w Monako
Prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra
" wciąż pozostaje bez tytułu. Wiemy jednak, że główne role zagrają w nim: mający już ponad 10 nominacji oscarowych na swoim koncie Bradley Cooper
oraz trzykrotnie nominowana do Oscara Margot Robbie
.
Teraz dołączył do nich Wagner Moura
, który w tym roku zdobył swoją pierwszą nominację do Oscara. Szczegóły roli nie są znane, ale wiadomo, że będzie to przeciwnik głównych bohaterów.
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O samym filmie na razie wiemy naprawdę niewiele. Jego akcja ma się rozgrywać w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana
(jednego z bohaterów "Ocean's Eleven
", w którego u Soderbergha
wcielał się George Clooney
). Warto pamiętać, że oryginalny "Ocean's Eleven
", którego gwiazdą był Frank Sinatra
, powstał w 1960 roku, czyli blisko czasu, w jakim osadzona jest akcja tego filmu.
Prequel zmagał się z wieloma problemami. Pierwotnie ojca Danny'ego miał zagrać Ryan Gosling
(to było w czasach, kiedy wciąż żywa w pamięci była jego współpraca z Robbie
przy filmie "Barbie
"). Kilkukrotnie dochodziło też do zmiany reżysera. Teraz za nakręcenie całości odpowiadać będzie jego gwiazda, czyli Bradley Cooper
. Ma on również współpracować przy scenariuszu.
Zwiastun filmu "Ocean's Eleven. Ryzykowna gra"