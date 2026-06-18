Noomi Rapace i Andrzej Konopka w zwiastunie "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej

Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej. W "Hot Spot" główne role zagrali Noomi Rapace oraz Andrzej Konopka.
O filmie "Hot Spot" "Hot Spot"
to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.
Zobacz plakat filmu "Hot Spot"
Światowa premiera filmu odbędzie się na Fantasia International Film Festival w Kanadzie. Do dystrybucji powinien trafić także w tym roku.
Reżyserką filmu jest Agnieszka Smoczyńska
. Za scenariusz odpowiadał Robert Bolesto
, z którym reżyserka współpracowała już przy "Córkach dancingu
".
Zwiastun filmu "Hot Spot"