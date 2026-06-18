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Noomi Rapace i Andrzej Konopka w zwiastunie "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej

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Noomi Rapace i Andrzej Konopka w zwiastunie &quot;Hot Spot&quot; Agnieszki Smoczyńskiej
źródło: materialy promocyjne
Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej. W "Hot Spot" główne role zagrali Noomi Rapace oraz Andrzej Konopka.

O filmie "Hot Spot"



"Hot Spot" to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Zobacz plakat filmu "Hot Spot"


Światowa premiera filmu odbędzie się na Fantasia International Film Festival w Kanadzie. Do dystrybucji powinien trafić także w tym roku.

Reżyserką filmu jest Agnieszka Smoczyńska. Za scenariusz odpowiadał Robert Bolesto, z którym reżyserka współpracowała już przy "Córkach dancingu".

Zwiastun filmu "Hot Spot"




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