Norman Reedus zakończył prace na planie finałowego sezonu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Norman Reedus pożegnał się ze spin-offem "The Walking Dead" poświęconym postaci Daryla Dixona. Aktor zabrał głos w mediach społecznościowych, odnosząc się do faktu, że zakończyły się prace nad czwartym i zarazem finałowym sezonem serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon".
Reedus żegna się z Dixonem Reedus opublikował
serię zakulisowych zdjęć z planu i podkreślił, że ekipa pracująca nad serialem była najlepszą, z jaką miał okazję współpracować. Aktor zapewnił, że w finałowy sezon włożono ogrom pracy i serca. Jego zdaniem widzowie odczują to podczas seansu, a nowe odcinki mają wyróżniać się na tle wcześniejszych odsłon serii.
Ostatni sezon zapowiadała wcześniej także Melissa McBride
, serialowa Carol. Podczas ubiegłorocznego New York Comic Con przekonywała, że nadchodzące odcinki okażą się jeszcze lepsze od trzeciego sezonu. Reedus
wtórował jej wówczas, mówiąc, że twórcy dają z siebie wszystko.
"The Walking Dead: Daryl Dixon
" jest piątym spin-offem uniwersum "The Walking Dead
". Serial śledzi losy Daryla i Carol próbujących wrócić do bliskich po wydarzeniach, które zaprowadziły ich do Francji, miejsca uznawanego w świecie serialu za źródło epidemii zombie.
Czwarty sezon został oficjalnie zamówiony przez AMC w ubiegłym roku. Zdjęcia realizowano w Hiszpanii. Będzie to ostatni rozdział historii Daryla Dixona
po szesnastu latach obecności bohatera w świecie "The Walking Dead
".
"The Walking Dead: Daryl Dixon" - zwiastun