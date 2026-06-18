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Norman Reedus zakończył prace na planie finałowego sezonu "The Walking Dead: Daryl Dixon"

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Norman Reedus zakończył prace na planie finałowego sezonu &quot;The Walking Dead: Daryl Dixon&quot;
Norman Reedus pożegnał się ze spin-offem "The Walking Dead" poświęconym postaci Daryla Dixona. Aktor zabrał głos w mediach społecznościowych, odnosząc się do faktu, że zakończyły się prace nad czwartym i zarazem finałowym sezonem serialu  "The Walking Dead: Daryl Dixon".

Reedus żegna się z Dixonem



Reedus opublikował serię zakulisowych zdjęć z planu i podkreślił, że ekipa pracująca nad serialem była najlepszą, z jaką miał okazję współpracować. Aktor zapewnił, że w finałowy sezon włożono ogrom pracy i serca. Jego zdaniem widzowie odczują to podczas seansu, a nowe odcinki mają wyróżniać się na tle wcześniejszych odsłon serii.


Ostatni sezon zapowiadała wcześniej także Melissa McBride, serialowa Carol. Podczas ubiegłorocznego New York Comic Con przekonywała, że nadchodzące odcinki okażą się jeszcze lepsze od trzeciego sezonu. Reedus wtórował jej wówczas, mówiąc, że twórcy dają z siebie wszystko.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" jest piątym spin-offem uniwersum "The Walking Dead". Serial śledzi losy Daryla i Carol próbujących wrócić do bliskich po wydarzeniach, które zaprowadziły ich do Francji, miejsca uznawanego w świecie serialu za źródło epidemii zombie.

Czwarty sezon został oficjalnie zamówiony przez AMC w ubiegłym roku. Zdjęcia realizowano w Hiszpanii. Będzie to ostatni rozdział historii Daryla Dixona po szesnastu latach obecności bohatera w świecie "The Walking Dead".

"The Walking Dead: Daryl Dixon" - zwiastun



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