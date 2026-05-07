Nostalgia alert! "Autostrada do nieba" powraca

Jeszcze na antenie FOX nie pojawił się nowy "Słoneczny patrol", a stacja już planuje odświeżenie kolejnego telewizyjnego hitu sprzed lat. Tym razem chodzi o serial "Autostrada do nieba".

Anioł znów będzie pomagać ludziom



Oryginał był serialem nadawanym w latach 80. na antenie stacji NBC. Jego bohaterem był "anioł na warunkowym" - zesłany na Ziemię anioł, gdzie ma zasłużyć na odzyskanie skrzydeł. Jako Jonathan Smith podróżuje po świecie (Stanach) pomagając ludziom w potrzebie. W jego zadaniach wspiera go człowiek, emerytowany policjant Mark Gordon.

Gwiazdą oryginału był Michael London. Serial przetrwał pięć sezonów.


Odświeżone "Highway To Heaven" ma zachować duchowy klimat oryginału opowiadając wzruszające i krzepiące na duchu historie. Jednocześnie całość ma zostać przystosowana do oczekiwań współczesnej widowni.

Za projekt odpowiada Jason Katims. Jest to doświadczony scenarzysta telewizyjny. Jego największym dokonaniem jest serial "Friday Night Lights", za który dostał nagrodę Emmy i całkiem sporo nominacji.

Serial ma zadebiutować na antenie FOX w 2027 roku.

Nie jest to pierwsza próba odświeżenia serialu "Autostrada do nieba". W 2021 roku powstał film telewizyjny "Highway to Heaven", w którym główną rolę zagrała Jill Scott. Projekt planowany był jako cykl filmów telewizyjnych, ale skończyło się na tym jednym.

Zwiastun serialu "Autostrada do nieba"



