Nova wreszcie w uniwersum Marvela? Twórca "Lokiego" szykuje film

O tym, że Marvel planuje przenieść na ekran postać znaną jako Nova, mówi się od dawna. Kevin Feige i spółka ewidentnie przez lata nie mogli jednak zdecydować się, w jakiej formie ma zadebiutować bohater. Czyżby coś się zmieniło? Wygląda bowiem na to, że Nova – jak to się mówi – wraca na stół. Film o nim ma przygotować Michael Waldron.
Michael Waldron pracuje nad filmem "Nova"
Michael Waldron Getty Images © Alberto E. Rodriguez
współpracuje z Marvel Studios od jakiegoś czasu. Był twórcą serialu "Loki"
, a także napisał scenariusz widowiska "Doktor Strange w multiwersum obłędu"
. Jest też współscenarzystą nadchodzących filmów "Avengers: Doomsday"
i "Avengers: Secret Wars"
. Razem z Glenem Powellem
wymyślił też serial "Chad Powers"
.
Pogłoski o tym, że Waldron
pracuje nad Novą, pojawiły się po raz pierwszy w zeszłym tygodniu, kiedy wyciekł zawierający tę informację dokument z Gildii Scenarzystów. Według nowych reporterskich doniesień Waldron ma napisać scenariusz i jest kandydatem do wyreżyserowania filmu. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju
. Marvel Studios na razie nie skomentowało tych doniesień.
Studio początkowo rozwijało poświęcony Novie serial. Jego scenariusz pisał Sabir Pirzada
. W 2025 roku projekt trafił jednak na półkę.
Kim jest Nova? Nova
to bohater powołany do życia przez Marva Wolfmana
i Johna Buscemę
w 1976 roku. Pod tym pseudonimem funkcjonują (co najmniej) dwie postacie – na razie nie wiemy, na której z nich miałby skupić się film Marvela (może na obu?). Richard Rider
jest uczniem nowojorskiego liceum, który zdobywa wyposażenie i moce członka elitarnego Nova Corps, międzygalaktycznej policji wywodzącej się z planety Xandar. W oryginalnej serii komiksów walczy z przestępczością i łączy siły ze Spider-Manem
czy Thorem
. Wraz z Xandarianami uczestniczy również w wojnie przeciw Skrullom. Sam Alexander
to z kolei 16-latek, który odkrywa, że jego ojciec był wcześniej członkiem Nova Corps. Helm ojca daje mu dostęp do nadludzkiej mocy, w kontrolowaniu której pomagają mu m.in. Gamora i szop Rocket.
W wydarzeniach znanych z filmów MCU
Xandar pojawiał się niejednokrotnie, choćby w obu odsłonach "Strażników Galaktyki
". To właśnie z tej planety Thanos
zabrał pierwszy z sześciu Kamieni Nieskończoności, Kamień Mocy, widoczny w otwierającej scenie "Avengers: Wojna bez granic
".
"Doktor Strange w multiwersum obłędu" – zwiastun