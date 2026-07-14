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Nova wreszcie w uniwersum Marvela? Twórca "Lokiego" szykuje film

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nova+wreszcie+w+uniwersum+Marvela+Michael+Waldron+%28%22Loki%22%29+szykuje+film-167553
Nova wreszcie w uniwersum Marvela? Twórca &quot;Lokiego&quot; szykuje film
źródło: Materiały prasowe
O tym, że Marvel planuje przenieść na ekran postać znaną jako Nova, mówi się od dawna. Kevin Feige i spółka ewidentnie przez lata nie mogli jednak zdecydować się, w jakiej formie ma zadebiutować bohater. Czyżby coś się zmieniło? Wygląda bowiem na to, że Nova – jak to się mówi – wraca na stół. Film o nim ma przygotować Michael Waldron.  

Michael Waldron pracuje nad filmem "Nova"



GettyImages-1398725862.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez

Michael Waldron współpracuje z Marvel Studios od jakiegoś czasu. Był twórcą serialu "Loki", a także napisał scenariusz widowiska "Doktor Strange w multiwersum obłędu". Jest też współscenarzystą nadchodzących filmów "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Razem z Glenem Powellem wymyślił też serial "Chad Powers".

Pogłoski o tym, że Waldron pracuje nad Novą, pojawiły się po raz pierwszy w zeszłym tygodniu, kiedy wyciekł zawierający tę informację dokument z Gildii Scenarzystów. Według nowych reporterskich doniesień Waldron ma napisać scenariusz i jest kandydatem do wyreżyserowania filmu. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Marvel Studios na razie nie skomentowało tych doniesień.

Studio początkowo rozwijało poświęcony Novie serial. Jego scenariusz pisał Sabir Pirzada. W 2025 roku projekt trafił jednak na półkę.

Kim jest Nova?




Nova to bohater powołany do życia przez Marva Wolfmana i Johna Buscemę w 1976 roku. Pod tym pseudonimem funkcjonują (co najmniej) dwie postacie – na razie nie wiemy, na której z nich miałby skupić się film Marvela (może na obu?).

Richard Rider jest uczniem nowojorskiego liceum, który zdobywa wyposażenie i moce członka elitarnego Nova Corps, międzygalaktycznej policji wywodzącej się z planety Xandar. W oryginalnej serii komiksów walczy z przestępczością i łączy siły ze Spider-Manem czy Thorem. Wraz z Xandarianami uczestniczy również w wojnie przeciw Skrullom.

Sam Alexander to z kolei 16-latek, który odkrywa, że jego ojciec był wcześniej członkiem Nova Corps. Helm ojca daje mu dostęp do nadludzkiej mocy, w kontrolowaniu której pomagają mu m.in. Gamora i szop Rocket.

W wydarzeniach znanych z filmów MCU Xandar pojawiał się niejednokrotnie, choćby w obu odsłonach "Strażników Galaktyki". To właśnie z tej planety Thanos zabrał pierwszy z sześciu Kamieni Nieskończoności, Kamień Mocy, widoczny w otwierającej scenie "Avengers: Wojna bez granic".

"Doktor Strange w multiwersum obłędu" – zwiastun


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