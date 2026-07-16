Nowa "Armia cieni" zyskała kolejne gwiazdy

Nowa produkcja przenosi jednak tę ideę do alternatywnej rzeczywistości i zadaje pytanie: Jak wyglądałby ruch oporu w okupowanej Wielkiej Brytanii?
Jak zapowiadają twórcy, Wielka Brytania będzie ty wyglądała niemal normalnie, ale zmieniły się flagi, wiadomości są ostrożnie formułowane, a pewnych tematów nikt nie odważa się poruszać. Pod powierzchnią codziennego życia narasta jednak poczucie, że coś jest bardzo nie tak.
Z cienia wyłania się były żołnierz znany jedynie jako Berry, który zaczyna budować tajną siatkę ruchu oporu. Kieruje się jedną zasadą: nie działaj, dopóki nie jesteś gotowy. Wkrótce wokół niego gromadzi się nieoczywista grupa ludzi – żołnierz, studentka, techniczka radiologii i dziennikarz. To zwykli ludzie prowadzący zwyczajne życie, którzy decydują się na niezwykły i nieodwracalny krok.
Po drugiej stronie stoi państwo o praktycznie nieograniczonych możliwościach działania, minister gotowy zrobić wszystko, by utrzymać porządek, oraz amerykańska agentka Jessie, w którą wciela się America Ferrera. Bohaterka jest opisywana jako osoba "bardzo, bardzo dobra w tym, co robi".
Twórcy określają "Army of Shadows" jako pełen napięcia thriller o prawdziwej cenie oporu, stawiający widzom pytanie: "Co zrobiłbyś, gdyby twój kraj został napadnięty?".