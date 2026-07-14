Nowa "Obecność" ma już swoich Warrenów

Od jakiegoś czasu wiadomo, że New Line Cinema przygotowuje nową odsłonę serii "Obecność". Tym razem będzie to prequel historii Eda i Lorraine Warrenów. W młodsze wersje słynnych demonologów w filmie pod tytułem "The Conjuring: First Communion" wcielą się Garrett Wareing i Amanda Fix.
Getty Images © Variety
Garrett Wareing
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Amanda Fix
"Obecność" – najbardziej dochodowa horrorowa franczyza w historii kina
Za kamerą "The Conjuring: First Communion"
stanie Rodrigue Huart
, który wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Richarda Nainga
i Iana Goldberga
. Garrett Wareing
jest obecnie stałym członkiem obsady serialu Netfliksa "Ransom Canyon", który zadebiutował na pierwszym miejscu oglądalności w USA i doczekał się już zapowiedzi drugiego sezonu. Aktor wystąpił również w filmach "Wielki marsz
" studia Lionsgate, którego obsada została wyróżniona Nagrodą Roberta Altmana podczas Film Independent Spirit Awards 2026, oraz "Chasing Summer
", pokazywanym na festiwalu Sundance. W jego dorobku znajduje się także serial "Turbulencje
". Amandę Fix
wkrótce zobaczymy w "Teenage Sex and Death at Camp Miasma
" Jane Schoenbrun
, który miał premierę na festiwalu w Cannes. Obecnie można ją oglądać również w serialu Netfliksa "Tu zdarzy się coś strasznego
" braci Duffer.
Premiera kinowa "The Conjuring: First Communion"
została wyznaczona na 10 września 2027 roku.
Seria "Obecność
" pozostaje najbardziej dochodową franczyzą horrorową w historii kina – przyniosła wpływy przekraczające 2,7 miliarda dolarów na całym świecie.