Newsy Filmy Nowa "Obecność" ma już swoich Warrenów
Filmy

Nowa "Obecność" ma już swoich Warrenów

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowa+%22Obecno%C5%9B%C4%87%22+ma+ju%C5%BC+swoich+Warren%C3%B3w-167562
Nowa &quot;Obecność&quot; ma już swoich Warrenów
Od jakiegoś czasu wiadomo, że New Line Cinema przygotowuje nową odsłonę serii "Obecność". Tym razem będzie to prequel historii Eda i Lorraine Warrenów. W młodsze wersje słynnych demonologów w filmie pod tytułem "The Conjuring: First Communion" wcielą się Garrett Wareing i Amanda Fix.

GettyImages-2257689511.jpg Getty Images © Variety
Garrett Wareing

GettyImages-1469127349.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Amanda Fix

"Obecność" – najbardziej dochodowa horrorowa franczyza w historii kina



Za kamerą "The Conjuring: First Communion" stanie Rodrigue Huart, który wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Richarda Nainga i Iana Goldberga

Garrett Wareing jest obecnie stałym członkiem obsady serialu Netfliksa "Ransom Canyon", który zadebiutował na pierwszym miejscu oglądalności w USA i doczekał się już zapowiedzi drugiego sezonu. Aktor wystąpił również w filmach "Wielki marsz" studia Lionsgate, którego obsada została wyróżniona Nagrodą Roberta Altmana podczas Film Independent Spirit Awards 2026, oraz "Chasing Summer", pokazywanym na festiwalu Sundance. W jego dorobku znajduje się także serial "Turbulencje".

Amandę Fix wkrótce zobaczymy w "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" Jane Schoenbrun, który miał premierę na festiwalu w Cannes. Obecnie można ją oglądać również w serialu Netfliksa "Tu zdarzy się coś strasznego" braci Duffer. 

Premiera kinowa "The Conjuring: First Communion" została wyznaczona na 10 września 2027 roku.

Seria "Obecność" pozostaje najbardziej dochodową franczyzą horrorową w historii kina – przyniosła wpływy przekraczające 2,7 miliarda dolarów na całym świecie. 

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – zobacz zwiastun




Powiązane artykuły Amanda Fix

The Conjuring: First Communion  (2027)

 The Conjuring: First Communion

Najnowsze Newsy

Filmy

"Mandaloriana i Grogu" już niedługo będzie można obejrzeć w domu

Filmy

Kiedy "Dzień objawienia" trafi do streamingu? Znamy datę

3 komentarze
Filmy Wideo

Marcin Dorociński w zwiastunie komedii z Ryanem Reynoldsem

21 komentarzy
Filmy

"Hotel Transylwania" powraca! Zapowiedziano piątą część kultowej animacji

5 komentarzy

Nowe wydanie "Odysei" już w księgarniach

4 komentarze
Filmy Multimedia

Nowe "Kosmiczne jaja" mają nowy kosmiczny plakat

10 komentarzy
VOD Seriale Wideo

Prequel "Piątku trzynastego". Poznajcie matkę Jasona

5 komentarzy