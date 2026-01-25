Newsy Gry Nowa gra ze świata "Dragon Ball"! A w niej nowy bohater autorstwa Akiry Toriyamy
Nowa gra ze świata "Dragon Ball"! A w niej nowy bohater autorstwa Akiry Toriyamy

Dragon Ball Genkidamatsuri obfitował w masę ekscytujących informacji dla fanów uniwersum "Dragon Ball". Jedną z nich jest ogłoszona właśnie nowa gra, która trafi na rynek w przyszłym roku.


Nowy bohater, nowy świat, ten sam autor



Oficjalny tytuł gry nie został na razie ogłoszony. Póki co projekt znany jest pod swoim kryptonimem "AGE 1000". Być może tytuł poznamy w kwietniu. Podczas Dragon Ball Games Battle Hour mamy poznać dalsze szczegóły.

Na razie wiemy jedynie tyle, że gra przedstawi fanom zupełnie nowego bohatera. Stworzył go autor tego uniwersum Akira Toriyama. Prace nad grą trwają już ponoć od sześciu lat i Toriyama był mocno zaangażowany.

Do sieci trafiła też pierwsza zapowiedź wideo projektu. Fani szybko zauważyli powiązania do dawnej gry "Dragon Ball Online" i spekulują, że nowy projekt może być sequelem lub rebootem tamtego tytułu.

Zapowiedź gry "AGE 1000"





