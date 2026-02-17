Newsy Filmy Nowa gwiazda w obsadzie horroru Takashiego Miike z Charli XCX
Nowa gwiazda w obsadzie horroru Takashiego Miike z Charli XCX

Nowa gwiazda w obsadzie horroru Takashiego Miike z Charli XCX
Amerykański projekt Takashiego Miike nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Po dołączeniu do obsady piosenkarki Charli XCX oraz znanej jako Supergirl Milly Alcock, film jest bliski pozyskania kolejnej gwiazdy. Jak ekskluzywnie donosi portal Nexus Point News, Hailey Gates negocjuje swój udział w nowej produkcji japońskiego mistrza kina gatunkowego.


Nowy horror Takashiego Miike –  co wiemy?



Nienazwany dotąd projekt opowie o trzech przyjaciółkach, które spotykają się w Kioto, by odświeżyć wieloletnią relację. Niewinna wycieczka zamienia się w koszmar, gdy bohaterka grana przez Charli xcx zostaje opętana przez agresywnego ducha. Mówi się, że projekt ma być utrzymany w klimacie japońskich filmów grozy.

GettyImages-2218847671.jpg Getty Images © John Nacion


Scenariusz napisali Ross Evans i Yumiko Aoyagi, bazując na pomyśle samej Charli i Miikego. Wspólnie też zajmują się produkcją filmu.

Warto przypomnieć, że dołączająca do obsady Hailey Gates jest aktorką jedynie okazjonalnie. Jej głównymi obszarami działalności pozostaje dziennikarstwo, modeling oraz – od czasu do czasu –reżyseria telewizyjna, a nawet filmowa. W 2025 roku miał premierę jej debiutancki pełnometrażowy projekt pod tytułem "Atropia". 

Mimo to, jako aktorkę widzowie mieli okazję oglądać ją w dosyć prestiżowych projektach. Gates wystąpiła bowiem między innymi w "Nieoszlifowanych diamentach" braci Safdie, "Challengers" Luki Guadagnino czy "Nigdy nie jest za późno" Jonathana Demme. W tej chwili na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie pokazywana była najnowsza produkcja z jej udziałem: "The Moment", gdzie na ekranie również partneruje Charli XCX.

