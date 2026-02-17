Nowa gwiazda w obsadzie horroru Takashiego Miike z Charli XCX

Amerykański projekt Takashiego Miike nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Po dołączeniu do obsady piosenkarki Charli XCX oraz znanej jako Supergirl Milly Alcock, film jest bliski pozyskania kolejnej gwiazdy. Jak ekskluzywnie donosi portal Nexus Point News, Hailey Gates negocjuje swój udział w nowej produkcji japońskiego mistrza kina gatunkowego. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nowy horror Takashiego Miike – co wiemy?
Nienazwany dotąd projekt opowie o trzech przyjaciółkach, które spotykają się w Kioto, by odświeżyć wieloletnią relację. Niewinna wycieczka zamienia się w koszmar, gdy bohaterka grana przez Charli xcx
zostaje opętana przez agresywnego ducha. Mówi się, że projekt ma być utrzymany w klimacie japońskich filmów grozy.
Scenariusz napisali Ross Evans
i Yumiko Aoyagi
, bazując na pomyśle samej Charli
i Miikego
. Wspólnie też zajmują się produkcją filmu.
Warto przypomnieć, że dołączająca do obsady Hailey Gates
jest aktorką jedynie okazjonalnie. Jej głównymi obszarami działalności pozostaje dziennikarstwo, modeling oraz – od czasu do czasu –reżyseria telewizyjna, a nawet filmowa. W 2025 roku miał premierę jej debiutancki pełnometrażowy projekt pod tytułem "Atropia
".
Mimo to, jako aktorkę widzowie mieli okazję oglądać ją w dosyć prestiżowych projektach. Gates
wystąpiła bowiem między innymi w "Nieoszlifowanych diamentach
" braci Safdie
, "Challengers
" Luki Guadagnino
czy "Nigdy nie jest za późno
" Jonathana Demme
. W tej chwili na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie
pokazywana była najnowsza produkcja z jej udziałem: "The Moment
", gdzie na ekranie również partneruje Charli XCX
.
