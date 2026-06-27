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Nowa książka Justyny Bednarek!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Nowa+ksi%C4%85%C5%BCka+Justyny+Bednarek-167306
Seria "Tata w tarapatach" to przezabawny cykl książek stworzony przez autorkę "Dziesięciu skarpetek" i mistrzowsko zilustrowany przez Bartka Brosza. W każdym tomie nieszczęsny Gerard Filip, ojciec rodziny, gubi się w niezwykłych okolicznościach... od czego ma jednak kochającą żonę, dzieci i zwierzęta? 


"Ładne kwiatki" to trzecia część przygód tej niezwykłej rodziny. Kiedy ostatni raz widzieliśmy tatę Wieczorka, spadał akurat z dzioba gigantycznej kury wprost w kosmiczną OTCHŁAŃ. Wylądował gdzieś w pobliżu Puszczy Amazońskiej, więc jego bohaterska rodzina znów musi ruszyć na ratunek. Z Koluszek. Nie pytajcie... Sami sprawdźcie, czemu właśnie stamtąd i jaki wpływ na to miała strachliwa natura rakiety kosmicznej.

Czas skonstruować kardiotranslator (który przetłumaczy to, co podpowiada najlepszy drogowskaz świata, czyli serce Eugenii Wieczorek) i w drogę! Na przekór żarłocznym morskim stworom i zbzikowanym szamanom. A jaką rolę odegra szlachetna kapibara? O tym dowiecie się już z książki. 

Seria "Tata w tarapatach" składa się z części:

"Zemsta karalucha"
"Niezłe jaja"
"Ładne kwiatki"
Informacja sponsorowana

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