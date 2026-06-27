Nowa książka Justyny Bednarek!

"Ładne kwiatki" to trzecia część przygód tej niezwykłej rodziny. Kiedy ostatni raz widzieliśmy tatę Wieczorka, spadał akurat z dzioba gigantycznej kury wprost w kosmiczną OTCHŁAŃ. Wylądował gdzieś w pobliżu Puszczy Amazońskiej, więc jego bohaterska rodzina znów musi ruszyć na ratunek. Z Koluszek. Nie pytajcie... Sami sprawdźcie, czemu właśnie stamtąd i jaki wpływ na to miała strachliwa natura rakiety kosmicznej.Czas skonstruować kardiotranslator (który przetłumaczy to, co podpowiada najlepszy drogowskaz świata, czyli serce Eugenii Wieczorek) i w drogę! Na przekór żarłocznym morskim stworom i zbzikowanym szamanom. A jaką rolę odegra szlachetna kapibara? O tym dowiecie się już z książki.Seria "Tata w tarapatach" składa się z części:"Zemsta karalucha""Niezłe jaja""Ładne kwiatki"