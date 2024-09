Zrobił film o czarnych rewolwerowcach i apostołach. Nakręci "Blade'a"?

Nowy kandydat na reżysera "Blade'a". Skąd go znacie?

Getty Images © Paras Griffin



Zwiastun filmu "Księga Clarence'a"

Podobno 1 listopada mają ruszyć zdjęcia do widowiska Marvela . Projekt jednak aktualnie nie ma – przynajmniej oficjalnie – reżysera. Jak jednak donosi World of Reel, Kevin Feige mógł już znaleźć osobę, która podejmie się tego zadania.Jordan Ruimy podaje, że niedawno rozmowy z Feige'em prowadził. Jest on autorem dwóch filmów, które w dość oryginalny sposób podchodzi o kinowego kanonu. Najpierw nakręcił bowiem western z czarnymi aktorami w obsadzie –. Potem zrobił rewizjonistyczną opowieść z czasów JezusaPrzypomnijmy jednak, że posiadanie przezreżysera nie jest gwarancją powstania filmu. Yanna Demange'a . Obaj zrezygnowali przed rozpoczęciem zdjęć.Szczegóły fabuły filmu również trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie, żei Feige zlecał rozpoczęcie prac od zera.Jedynym pewnikiem pozostaje na razie pozostaje