Nowa powieść w serii Mała Czarna

Media o książce:

Nowa powieść autorki bestsellera "Diabeł ubiera się u Prady". Opowieść o kobiecej solidarności i zemście w stylu Wielkich kłamstewek."Mała Czarna" to opowieści z życia wzięte, świat jaki znacie, dużo śmiechu i odrobina łez – a przede wszystkim inteligentna rozrywka i dobra zabawa w wyśmienitym towarzystwie i najlepszym stylu!Karolina Hartwell, dawna supermodelka, odwozi syna do szkoły, gdy zostaje aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu. Trafia na pierwsze strony tabloidów i traci przyjaciół oraz męża, który odbiera jej syna.Miriam Kagan, przyjaciółka Karoliny, która porzuciła prawniczą karierę dla życia rodzinnego, uważa, że jej mąż coś ukrywa.Emily Charlton jest jeszcze nowa w Greenwich. Ostatnio nie szło jej najlepiej, więc szuka nowego pomysłu na swoją karierę. A skoro przyjaciółka jej przyjaciółki właśnie straciła dobre imię, to może nadarza się idealna okazja...Doskonała rozrywka."Evening Standard"Przebojowa, zabawna powieść, smakowicie łącząca glamour ze skandalem.Adele Parks, autorka książki "Kłamstwa, wszędzie kłamstwa"Lauren Weisberger ma bystre oko, cięty język i ostre pióro – uwielbiam jej książki!Jenny Colgan, autorka bestsellerowych powieści obyczajowychSpodziewajcie się plotek, blichtru i fajerwerków kobiecej solidarności."Metro"Fantastyczna, seksowna i bardzo, bardzo zabawna.Greer Hendricks i Sarah Pekkanen, autorki bestsellera Żona między nami