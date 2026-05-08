Nowa powieść z Eddiem Flynnem, byłym oszustem, który został wziętym adwokatem

Thriller prawniczy utalentowanego irlandzkiego autora, który od pierwszej powieści depcze po piętach mistrzom gatunku: Johnowi Grishamowi i Scottowi Turowowi.
Kiedy świadek zbrodni jest bardziej niebezpieczny od jej sprawcy...
Ruby Johnson pracuje jako pokojówka w domach do złudzenia przypominających ten, w którym sama kiedyś mieszkała. Pozornie cicha i skromna, z niezdrowym zaangażowaniem tropi brudne sekrety mieszkańców pięknie odrestaurowanych kamienic w najbardziej prestiżowej dzielnicy Nowego Jorku.
Kiedy przypadkowo staje się świadkiem morderstwa, zaczyna snuć nikczemny plan, który zdecydowanie nie obejmuje ujawnienia prawdy władzom.
Eddie Flynn jest jedynym prawnikiem w Nowym Jorku, który podejmuje się spraw beznadziejnych. A żadna nie jest bardziej beznadziejna niż sprawa Johna Jacksona – broń, z której zabito jego sąsiada, została znaleziona wraz z DNA Jacksona w jego własnym domu, więc szansa na to, że sąd uwolni go od zarzutów, jest niemal żadna. Flynn i jego niekonwencjonalny zespół współpracowników będą musieli wykorzystać wszystkie znane im sztuczki, aby uratować niewinnego człowieka przed więzieniem. Chcąc ocalić życie klienta, Eddie musi jednak najpierw zadbać o własną głowę – bo najgroźniejsze zorganizowane grupy przestępcze w mieście właśnie wyznaczyły za nią sowitą nagrodę. Trzymający w napięciu thriller dla fanów Lisy Jewell i Megan Mirandy. Czytelnicy, którzy lubią trzymające w napięciu fabuły i nieprzewidywalne zwroty akcji, nie będą zawiedzeni.
"Harper’s Bazaar"
Absolutnie genialny hitchcockowski thriller! Nieprzewidywalna i wciągająca powieść, jedna z najbardziej pomysłowych, jakie czytałem od dawna.
Alex Michaelides Ekscytująca historia zemsty. Prawdziwa gratka dla fanów kryminałów – pierwszorzędna powieść, jednocześnie inteligentna, stylowa i odważna. Spodziewajcie się intrygującej galerii bohaterów i fabuły pełnej niespodzianek, przy której zbledną inne thrillery. Pięć gwiazdek dla tej zapierającej dech w piersiach książki.
Janice Hallett Wyrafinowany, emocjonalnie złożony thriller dla wymagających czytelników, z postaciami, które fascynują cię przez blisko czterysta stron. Będziesz wstrzymywać oddech aż do samego spektakularnego finału.
A.J. Finn
