Nadchodzi rewolucja w MCU! Nowe podejście do filmów i seriali

Marvel przestał być rozrywką. Co zrobi Feige, by to zmienić?

Zwiastun najnowszego widowiska Marvela "Thunderbolts*"

Niedawno w Wall Street Journal opublikowany został obszerny artykuł o Marvelu. W nim ujawniono. Gazeta cytuje nawet jego słowa:I zmiana tego poczucia wśród widzów stało się kluczowym zadaniem Feige'a i jego zespołu. By zmienić przekonanie wśród widzów i skusić nowe osoby do zainteresowania się MCU szef Marvel Studios zamierza radykalnie zmienić podejście do realizacji seriali.Nadchodzi koniec ery, w której bohaterowie serialowi łatwo przeskakiwali do kina, a bohaterowie widowisk kinowych kontynuowali swoje przygody w serialach platformy Disney+.Oznacza to, że Avengersi mogą być wspominani w serialach Marvela , ale raczej osobiście już się w nich nie pojawią.Według SneideraTytuły, które będą pojawiać się po nim na platformie Disney+, mają być już częścią nowej strategii.Czy nowa strategia zda egzamin?