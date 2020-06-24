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Nowa trylogia o Batmanie z kategorią R! Zobacz pierwszy zwiastun

Comic Book Movie / autor: /
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Nowa trylogia o Batmanie z kategorią R! Zobacz pierwszy zwiastun
Na Filmwebie pisaliśmy już o tym, że Warner Bros. Animation szykuje nową, brutalną trylogię o Batmanie, realizowaną z myślą o kategorii R. Teraz wiemy już, jak projekt wygląda, bo do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun trylogii "Batman: Knightfall".

Nowy, mroczny Batman nadchodzi



Pierwsza część trylogii, "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall", miała właśnie swoją premierę na festiwalu filmów animowanych w Annecy. Za reżyserię odpowiada Jeff Wamester, świeżo po realizacji trylogii "Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach". 

W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: Anson Mount jako Batman, Michael Mando jako Bane i Pablo Schreiber jako Azrael. Za scenariusz odpowiada Jeremy Adams.


Nazwa projektu pochodzi od serii komiksowej "Batman: Knightfall" wydawanej w latach 1993-1994. Cykl składał się z trzech historii: "Knightfall", "Knightquest" i "KnightsEnd". Fabuła opowiada o Batmanie, który wyniszczony przez kolejne pojedynki oddaje swoją pozycję mściciela swojemu podopiecznemu. Jean-Paul Valley przyjmuje pseudonim Azrael i zaczyna rozprawiać się z przestępcami. Jednak jego brutalność i stopniowe popadanie w szaleństwo zaczyna niszczyć reputację Batmana

Oficjalnie fabuła "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall" brzmi następująco: Gdy tajemniczy kolos znany jedynie jako Bane uwalnia z Arkham Asylum całą galerię wrogów Batmana, Mroczny Rycerz zostaje doprowadzony do granic swojej wytrzymałości psychicznej i fizycznej.

Zwiastun filmu "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall"




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