Nowa trylogia o Batmanie z kategorią R! Zobacz pierwszy zwiastun

Na Filmwebie pisaliśmy już o tym, że Warner Bros. Animation szykuje nową, brutalną trylogię o Batmanie, realizowaną z myślą o kategorii R. Teraz wiemy już, jak projekt wygląda, bo do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun trylogii "Batman: Knightfall".
Nowy, mroczny Batman nadchodzi
Pierwsza część trylogii, "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall",
miała właśnie swoją premierę na festiwalu filmów animowanych w Annecy. Za reżyserię odpowiada Jeff Wamester
, świeżo po realizacji trylogii "Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach
".
W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: Anson Mount
jako Batman
, Michael Mando
jako Bane
i Pablo Schreiber
jako Azrael. Za scenariusz odpowiada Jeremy Adams
.
Nazwa projektu pochodzi od serii komiksowej "Batman: Knightfall" wydawanej w latach 1993-1994.
Cykl składał się z trzech historii: "Knightfall", "Knightquest" i "KnightsEnd". Fabuła opowiada o Batmanie
, który wyniszczony przez kolejne pojedynki oddaje swoją pozycję mściciela swojemu podopiecznemu. Jean-Paul Valley przyjmuje pseudonim Azrael i zaczyna rozprawiać się z przestępcami. Jednak jego brutalność i stopniowe popadanie w szaleństwo zaczyna niszczyć reputację Batmana
.
Oficjalnie fabuła "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall"
brzmi następująco: Gdy tajemniczy kolos znany jedynie jako Bane
uwalnia z Arkham Asylum całą galerię wrogów Batmana
, Mroczny Rycerz
zostaje doprowadzony do granic swojej wytrzymałości psychicznej i fizycznej.
Zwiastun filmu "Batman: Knightfall Part 1: Knightfall"