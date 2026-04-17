Nowe "World War Z" w przygotowaniu!

Wygląda na to, że David Ellison dopiął swego. Kiedy przejął w ubiegłym roku Paramount, jako jeden z priorytetów wskazał realizację nowego "World War Z". Wczoraj podczas CinemaConu oficjalnie potwierdzono, że film powstanie.
Miał być wielką klapą 2013 roku. Stał się filmem kultowym. Oto "World War Z" "World War Z"
to film Marca Forstera
z Bradem Pittem
w roli głównej. Obraz powstał na bazie książki Maxa Brooksa
.
Pewnego zwyczajnego dnia, podczas spokojnej jazdy samochodem, Gerry Lane i jego rodzina wpadają w olbrzymi korek. Lane, były śledczy ONZ szybko wyczuwa, że to z czym mają do czynienia nie jest zwykłą uliczną blokadą. Na niebie słychać policyjne śmigłowce, po ulicach krążą policjanci na motocyklach, a miasto pogrąża się w chaosie. Coś sprawia, że grupy ludzi wściekle atakują się nawzajem. Zabójczy wirus, który rozprzestrzenia się przez ugryzienie przemienia zdrowych ludzi w coś trudnego do zdefiniowania, dzikiego. Sąsiad zwraca się przeciwko sąsiadowi; pomocny nieznajomy nagle staje się niebezpiecznym wrogiem. Pochodzenie wirusa jest nieznane, a liczba zainfekowanych rośnie z dnia na dzień, co wkrótce staje się światową pandemią.
Kiedy zarażeni przejmują światowe siły zbrojne i gwałtownie niszczą rządy państw, Lane zostaje zmuszony do powrotu do dawnego niebezpiecznego życia, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie. Rozpoczyna desperackie poszukiwania źródła epidemii i środków, które powstrzymają jej rozprzestrzenianie. "World War Z"
rodziło się w bólach. Gotowy film o mały włos, a w ogóle nie ujrzałby światła dziennego, bo pokazy testowe wypadały tak fatalnie. Paramount zdecydował się jednak na kosztowne dokrętki, które zmieniły m.in. cały trzeci akt.
Wszyscy byli pewni spektakularnej klapy. Kiedy jednak film trafił do kin, widzowie byli nim zachwyceni. Był to największy kasowy tytuł roku Paramountu – na całym świecie zgarnął ponad 530 milionów dolarów.
Po takim sukcesie niemal natychmiast zaczęto mówić o realizacji kolejnego filmu. Na przestrzeni lat z projektem łączeni byli tacy twórcy jak Juan Antonio Bayona
, Steven Knight
, a nawet David Fincher
. I choć od premiery filmu minie w tym roku 13 lat, to nowy "World War Z"
wciąż nie powstał.
Teraz ma to się zmienić.
