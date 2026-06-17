Nowe "X-Men" to "niebezpieczny" film? Kto zagra Bestię?

Do premiery jeszcze daleko, a po drodze jest szereg innych widowisk Marvela, ale prace nad nową wersją "X-Men" trwają. Za kamerą ma stanąć Jake Schreier ("Thunderbolts*"), a scenariusz pisze Lee Sung Jin. Scenarzysta ujawnił w niedawnym wywiadzie kulisy przygotowań. Tymczasem w sieci pojawiła się pogłoska, kto może wystąpić jako Beast.
Charles Melton jako Beast?
Przy tym projekcie mamy te same wytyczne (co przy "Thunderbolts*"), co jest ekscytujące. Powiedziałbym nawet, że przy "Thunderbolts*" było więcej ograniczeń, bo kontynuowaliśmy istniejące wcześniej wątki i korzystaliśmy z powracających postaci. Natomiast przy okazji "X-Men" Kevin Feige ma duże ambicje i chce zacząć od nowa, bez zobowiązań wobec poprzednich filmów Getty Images © Andreas Rentz
, zdradził Lee Sung Jin
. Jake Schreier ma bardzo konkretną wizję, chce skupić się przede wszystkim na postaciach i wrócić do tego, co było ekscytujące we wczesnych komiksach Chrisa Claremonta. Ich sednem była zespołowa dynamika. Było tam też dużo elementów rodem z opery mydlanej. Jestem wielkim fanem tej serii komiksów. Co sobotę oglądałem z tatą serial w telewizji. Więc podnosi mnie na duchu, kiedy jestem w salce konferencyjnej Marvela, gdzie na tablicy mam wszystkie postacie z X-Men i mogę improwizować pomysły na ich temat. To nie będzie bezpieczny film, tylko ekscytująca nowa interpretacja
, dodał scenarzysta.
Tymczasem reporter Jeff Sneider ujawnił w swoim newsletterze nową plotkę dotyczącą filmu. Jego zdaniem kandydatem do roli Hanka McCoya/Beasta jest Charles Melton
, znany z filmów "Obsesja
", "Wojna
", "Słońce też jest gwiazdą
" i serialu "Riverdale
". Melton
pracował z Jakiem Schreierem
i Lee Sung Jinem
przy okazji serialu "Awantura
".
Sneider dodaje jednak, że w grę wciąż wchodzą jednak inni aktorzy, m.in. Peter Claffey
z serialu "Rycerz siedmiu królestw
", oraz osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w castingu.
Najbliższy film z superbohaterami Marvela to "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
", który wejdzie do kin 31 lipca.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun