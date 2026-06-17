Newsy Filmy Nowe "X-Men" to "niebezpieczny" film? Kto zagra Bestię?
Filmy

Nowe "X-Men" to "niebezpieczny" film? Kto zagra Bestię?

Comic Book Movie, MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowe+%22X-Men%22+to+%22niebezpieczny%22+film+Kto+zagra+Besti%C4%99-167134
Nowe &quot;X-Men&quot; to &quot;niebezpieczny&quot; film? Kto zagra Bestię?
źródło: Materiały prasowe
Do premiery jeszcze daleko, a po drodze jest szereg innych widowisk Marvela, ale prace nad nową wersją "X-Men" trwają. Za kamerą ma stanąć Jake Schreier ("Thunderbolts*"), a scenariusz pisze Lee Sung Jin. Scenarzysta ujawnił w niedawnym wywiadzie kulisy przygotowań. Tymczasem w sieci pojawiła się pogłoska, kto może wystąpić jako Beast.
         

Charles Melton jako Beast?



GettyImages-2277076788.jpg Getty Images © Andreas Rentz

Przy tym projekcie mamy te same wytyczne (co przy "Thunderbolts*"), co jest ekscytujące. Powiedziałbym nawet, że przy "Thunderbolts*" było więcej ograniczeń, bo kontynuowaliśmy istniejące wcześniej wątki i korzystaliśmy z powracających postaci. Natomiast przy okazji "X-MenKevin Feige ma duże ambicje i chce zacząć od nowa, bez zobowiązań wobec poprzednich filmów, zdradził Lee Sung Jin. Jake Schreier ma bardzo konkretną wizję, chce skupić się przede wszystkim na postaciach i wrócić do tego, co było ekscytujące we wczesnych komiksach Chrisa Claremonta. Ich sednem była zespołowa dynamika. Było tam też dużo elementów rodem z opery mydlanej.

Jestem wielkim fanem tej serii komiksów. Co sobotę oglądałem z tatą serial w telewizji. Więc podnosi mnie na duchu, kiedy jestem w salce konferencyjnej Marvela, gdzie na tablicy mam wszystkie postacie z X-Men i mogę improwizować pomysły na ich temat. To nie będzie bezpieczny film, tylko ekscytująca nowa interpretacja, dodał scenarzysta.

Tymczasem reporter Jeff Sneider ujawnił w swoim newsletterze nową plotkę dotyczącą filmu. Jego zdaniem kandydatem do roli Hanka McCoya/Beasta jest Charles Melton, znany z filmów "Obsesja", "Wojna", "Słońce też jest gwiazdą" i serialu "Riverdale". Melton pracował z Jakiem Schreierem i Lee Sung Jinem przy okazji serialu "Awantura".
    
Sneider dodaje jednak, że w grę wciąż wchodzą jednak inni aktorzy, m.in. Peter Claffey z serialu "Rycerz siedmiu królestw", oraz osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w castingu.

Najbliższy film z superbohaterami Marvela to "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który wejdzie do kin 31 lipca.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun



Powiązane artykuły Lee Sung Jin

Zobacz wszystkie artykuły

X-Men  (2028)

 X-Men

Logan: Wolverine  (2017)

 Logan: Wolverine

X-Men: Pierwsza klasa  (2011)

 X-Men: Pierwsza klasa

X-Men Geneza: Wolverine  (2009)

 X-Men Geneza: Wolverine

Najnowsze Newsy

Seriale

"Proud": Czy sztuka może budować pomost między podziałami?

Inne Filmy

Netflix kupi "Johna Wicka", "Igrzyska śmierci", "Michaela"?

Filmy

Mike Myers potwierdza, że powstanie "Austin Powers 4"

1 komentarz
Filmy

"Obcy: Romulus 2" w tarapatach? Winny Ridley Scott

14 komentarzy
Filmy

Tom Holland ma pomysł, kto mógłby go zastąpić w roli Spider-Mana

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Dam ci lekcję" na szczycie

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Kolory zła" triumfują