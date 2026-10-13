Nowe "Z Archiwum X" powstanie! Twórca "Czarnej Pantery" dopiął swego

Platforma Hulu w końcu zdecydowała: nowe "Z archiwum X", za które odpowiada Ryan Coogler, jednak powstanie. Twórca "Grzeszników" i "Czarnej Pantery" nakręcił pierwszy dwugodzinny odcinek już wiosną, ale do tej pory nie wiadomo było, co dalej z projektem. Nowy sezon jest już w drodze.
Jeszcze w lipcu źle to wyglądało – Hulu nie mogło się zdecydować na realizację serialu. Nadzieje były też o tyle nikłe, że platforma niedawno zrezygnowało z kontynuacji "Buffy: Postrachu wampirów
", nad którą pracowała Chloé Zhao
, laureatka Oscara za "Nomadland
". Uznane nazwisko za kamerą nie mogło więc być żadną gwarancją.
Cooglerowi udało się jednak przekonać decydentów. Co ciekawe, pilot nowego "Z Archiwum X
",rozmachem przypomina pełnometrażowy film. Zdjęcia powstały na taśmie 65 mm, a za ich realizację odpowiadała Autumn Durald Arkapaw
, operatorka "Grzeszników
", która niedawno zdobyła Oscara.
To wyjątkowo rzadko stosowany format w telewizji. Jednym z nielicznych seriali fabularnych, które po niego sięgnęły, jest trzeci sezon "Euforii
", wykorzystujący zarówno taśmę 35 mm, jak i 65 mm. Nie wiadomo jednak, czy cały sezon "Z Archiwum X" zostanie nakręcony w ten sposób. Jest to mało prawdopodobne, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty. Coogler nie będzie zresztą osobiście nadzorował produkcji na co dzień. Funkcję showrunnerki powierzono Jennifer Yale, znanej z serialu "The Copenhagen Test
".
Nowi agenci FBI, ale Mulder i Scully mogą wrócić
W centrum odświeżonej historii znajdzie się dwoje agentów FBI, których zagrają Danielle Deadwyler
i Himesh Patel
. Ich bohaterowie mają na koncie zawodowe sukcesy, ale reprezentują zupełnie odmienne podejścia. Oboje trafiają do wydziału zajmującego się niewyjaśnionymi sprawami, który przez długi czas pozostawał nieaktywny.
Nie oznacza to jednak, że twórcy zamierzają po prostu obsadzić innych aktorów w rolach Foxa Muldera i Dany Scully. Główni bohaterowie nowego serialu to zupełnie nowe postacie. W pilocie pojawią się także Amy Madigan
, Steve Buscemi
, Ben Foster
, Devery Jacobs
, Tantoo Cardinal
i Lochlyn Munro
.
Największą niespodzianką może okazać się jednak powrót dobrze znanego duetu. Gillian Anderson
rozmawiała już z Cooglerem
o projekcie i zapoznała się ze scenariuszem odcinka otwierającego serial. Według informacji, które przedostały się do mediów, w pilocie rzeczywiście mają pojawić się zarówno Mulder, grany przez Davida Duchovny'ego
, jak i Scully, w którą wciela się Anderson
. Na razie trzeba jednak traktować tę informację jako nieoficjalne doniesienia.
Kiedy premiera nowego "Z Archiwum X"?
Na konkretną datę debiutu trzeba jeszcze poczekać. Hulu dopiero co zamówiło pełny sezon, a przed ekipą pozostaje realizacja kolejnych odcinków. Nie wszystkie wyreżyseruje Coogler
. Twórca będzie miał bowiem inne zobowiązania zawodowe: na początku przyszłego roku ma rozpocząć zdjęcia do "Czarnej Pantery 3".
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