Nowe Horyzonty 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegapcie

Tegoroczna 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty przywitała pierwszych widzów. Tradycyjnie wydarzenie odbywa się zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i w formule online, dzięki czemu część programu będzie dostępna także dla widzów z całej Polski. W programie: premiery, retrospektywy, pokazy specjalne i spotkania z twórcami. W repertuarze jak zwykle znajdziecie ambitne kino artystyczne z całego świata, formalne eksperymenty oraz najciekawsze zjawiska współczesnego kina. Specjalnie dla Was przejrzeliśmy tegoroczny program i wybraliśmy 10 tytułów, których nie można przegapić.
Potraktujcie naszą listę jako wstęp do festiwalowych polecajek – w programie znalazło się bowiem 245 pełnych i 43 krótkie metraże – łącznie 283 tytuły.
Festiwal Nowe Horyzonty potrwa we Wrocławiu do 2 sierpnia. Filmy online będzie można oglądać o tydzień dłużej.
Nowe Horyzonty 2026: Te filmy warto obejrzeć