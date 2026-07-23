Nowe Horyzonty 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegapcie

Nowe Horyzonty 2026: Te filmy warto obejrzeć

Fiord Fjord 2026 2h 26m Dramat Cristian Mungiu Dania Finlandia Francja Norwegia Szwecja Rumunia Dramat Sebastian Stan Renate Reinsve Film otwarcia tegorocznych Nowych Horyzontów. Nagrodzony Złotą Palmą " Fiord " to historia rodziny Gheorghiu, rumuńsko-norweskiego małżeństwa ( Sebastian Stan Renate Reinsve ) z dziećmi, które przeprowadza się do rodzinnej miejscowości matki - niewielkiej, odizolowanej wioski w Norwegii. Bohaterowie szybko zaprzyjaźniają się z mieszkającą po sąsiedzku familią Halbergów. Spokojne życie Gheorghiu zostaje wywrócone do góry nogami, gdy pojawiają się oskarżenia o niewłaściwe traktowanie dzieci. Z dnia na dzień imigranci stają się obiektem zainteresowania władz, a ich życie przeradza się w walkę z bezwzględnym systemem, który coraz głębiej ingeruje w los całej rodziny. Jak pisaliśmy w naszej recenzji: Część mądrości Cristiana Mungiu reżysera polega na takim zarysowaniu konfliktu; na zbudowaniu narracji w taki sposób, by nawet skrajnie różna od nas rodzina potrafiła od początku wzbudzić w nas empatyczne instynkty. By dać widzowi szansę wybicia się ponad swoje ego, swój światopogląd i swoje sądy; by pozwolić kinu po raz kolejny nauczyć widza wejść w cudzą perspektywę. I choć na moment, patrząc się w ekran, stracić czubek nosa z widoku.

Gradiva La Gradiva 2026 2h 25m Dramat Marine Atlan Francja Włochy Dramat Colas Quignard Suzanne Gerin Supersamiec " wyreżyserowany wrażliwą na detal ręką Alice Rohrwacher albo wielowymiarowa relacja z wycieczki szkolnej za granicą: od alkoholu przemycanego w butelce po soku pomarańczowym, po serca łamane w trakcie długich wieczornych spacerów. " Gradiva Marine Atlan , bo to o niej mowa, wygrała przegląd Semaine de la Critique na tegorocznym festiwalu w Cannes, z miejsca stając się jednym z najciekawszych głosów całej imprezy. Nic dziwnego. Debiutująca reżyserka ma talent do budowania autentyzmu nastoletnich przeżyć z precyzją nauczycielki po dwudziestoletnim stażu – ale takiej, której długotrwała praca nie pozbawiła uważności na wrażliwą stronę wiecznie przeszkadzających uczniaków. Swoją trochę nostalgiczną, trochę bezkompromisową opowieść otula też niezwykłą reżyserską świadomością. Jej film wygląda jak wywołane przed laty fotografie, brzmi jak żywa rozmowa zasłyszana na szkolnym korytarzu i wywołuje uczucia bliskie żegnania się z młodością – jej obliczami, historiami i niewypowiedzianymi nigdy słowami – po raz ostatni w życiu. Na pewno czuliście to równie wyraźnie, ale jeszcze nie w pełnometrażowym filmie fabularnym.

Niespodziewane Soudain 2026 3h 16m Dramat Ryûsuke Hamaguchi Belgia Francja Japonia Niemcy Dramat Virginie Efira Tao Okamoto Czasami jedno niespodziewane spotkanie może zmienić wszystko, czasami – ukonstytuować to, co już od dawna wiadome. Przyjeżdżający do Francji Ryûsuke Hamaguchi poszukuje w " Niespodziewanym " raczej tego drugiego. W swoim filmie o relacji dyrektorki ośrodka dla osób starszych z reżyserką teatralną interesuje się przede wszystkim spotkaniem samym w sobie; tym, jak przy odrobinie wytężonego słuchu potrafimy usłyszeć się w drugim człowieku, budując połączenie na niewyobrażalnym poziomie dopasowania. Radykalność spojrzenia Hamaguchiego kryje się jednak w przekonaniu, że zamiast czekać na sygnał od losu możemy takie połączenia, niemal nieskończenie, prowokować sami. " Niespodziewane " testuje swoje stanowisko na różne sposoby – zaludnia ekran cierpiącymi na demencję seniorami; ciągiem postaci, których ograniczona chorobą komunikacja musi manifestować się w inny sposób, czasem niezwykle subtelny, niemal niezauważony. Momenty wzruszającego połączenia z nimi są lekcją, którą warto przyjąć z otwartym sercem, ale i głową. To, co filmowi Hamaguchiego udaje się zbudować między dwoma osobami, ma bowiem zupełnie rewolucyjną moc zmiany sposobu myślenia – i dalej, być może, naszego pogrążonego w duchowym kryzysie świata? W to najpewniej uwierzyli jurorzy tegorocznego festiwalu w Cannes – zamiast filmu docenili relację, wręczając nagrody aktorskie Virginii Efirze Tao Okamoto , głównym bohaterkom tej głęboko humanistycznej opowieści.

Exotic 2026 1h 35m Dramat Sonja Orlewicz-Zakrzewska Polska Dramat Jaśmina Polak Magdalena Koleśnik Exotic " to historia Mili ( Jaśmina Polak ), trzydziestolatki, która po odwołaniu wspólnego wyjazdu przez przyjaciółkę decyduje się pojechać na obóz pole dance w pojedynkę. Na miejscu trafia do środowiska, w którym początkowo czuje się obco i z dystansem obserwuje otaczających ją ludzi, nie do końca wierząc, że tam należy. Kolejne dni spędzane na treningach i rozmowach ze współuczestniczkami sprawiają jednak, że Mila zaczyna inaczej patrzeć zarówno na siebie, jak i na własne ograniczenia, okazując sobie więcej wyrozumiałości. Debiut reżyserski Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej porusza uniwersalne tematy samoakceptacji, presji związanej z wyglądem oraz oczekiwań stawianych kobietom. Na ekranie komediowe sytuacje przeplatają się z bardziej poważnymi wątkami dotyczącymi relacji z własnym ciałem, poczucia własnej wartości i odwagi do bycia sobą. Film staje się zatem nie tylko opowieścią o odkrywaniu nowych umiejętności, ale przede wszystkim o wewnętrznej transformacji i akceptacji.

Potraktujcie naszą listę jako wstęp do festiwalowych polecajek – w programie znalazło się bowiem 245 pełnych i 43 krótkie metraże – łącznie 283 tytuły.Festiwal Nowe Horyzonty potrwa we Wrocławiu do 2 sierpnia. Filmy online będzie można oglądać o tydzień dłużej.