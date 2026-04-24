Nowe Horyzonty 2026: Lost Lost Lost ogłasza pierwsze tytuły

Eksperymentalne slow cinema, hybrydowe dokumenty, łamiące konwencje fabuły i filmowe eseje – kuratorzy sekcji Lost Lost Lost, Agnieszka Szeffel, Mariusz Mikliński i Mariusz Wojas, prezentują kino z obrzeży, filmy z ubiegłych lat zagubione w festiwalowym obiegu.
Poszukując autentyczności, nurkujemy w świat postmodernistycznych metarefleksji. Z niepamięci wyciągamy na światło dzienne wczesną twórczość José Luisa Guerína
– autora filmów prezentowanych w programie Nowych Horyzontów, takich jak "W budowie
", "Zdjęcia z miasta Sylvii
" i "W mieście Sylvii
" czy "Gość
". Choć Guerín
wypowiada się z perspektywy lat 90. XX wieku, to w zaskakująco współczesnej "Smudze cieni
" wpisuje się w nurt eksperymentujący z found footage, wynosząc go na wyższy poziom. Tak subtelnej gry z filmową materią już dawno nie doświadczyliśmy.
Inny, nie mniej zasłużony twórca, choć rebeliant mainstreamu, trafia po raz pierwszy do nowohoryzontowego programu i przyjedzie w tym roku do Wrocławia – to Fin Matti Harju
, reżyser "Natury
". Jego obrazoburczy flirt z kinem gatunkowym, w ramach którego stworzył charakterystycznego męskiego antybohatera, niejednego widza sekcji Lost Lost Lost sprowokuje do śmiechu przez łzy. Wreszcie do programu "Lostów" z nowym filmem powraca Ewelina Rosińska
, tym razem w duecie z zaniepokojonym losem planety Portugalczykiem Nuno Barroso
, który odkrywa przed nią cudowny świat portugalskiej przyrody.
W tegorocznym programie sekcji Lost Lost Lost m.in.:
"Smuga cieni
" ("Train of Shadows
"), reż. José Luis Guerín
, Hiszpania 1997
"Hipnotyzująca hybryda – po części dzieło gatunkowe, eksperyment strukturalistyczny i symfonia miejska" – pisał o obrazie José Luisa Guerína
Darren Hughes. 70 lat po niewyjaśnionej śmierci Gérarda Fleury’ego, paryskiego adwokata, ojca rodziny i reżysera amatora, odkryto kilka rolek jego filmów, a ktoś – nienazwany autor filmu, który oglądamy – postanawia je odrestaurować, jednocześnie rozpoczynając śledztwo w sprawie dawno zapomnianej tajemnicy. Jednak "Smuga cieni
" skupia się bardziej na fakturze obrazów, geometrii spojrzeń i zmiennej naturze pamięci niż na detektywistycznych dociekaniach. Reżyser opowiada tę fikcyjną historię li tylko za pomocą obrazów, w kompletnym milczeniu.
"Natura
", reż. Matti Harju
, Finlandia 2023 Matti Harju
to gwiazda świecąca mocnym światłem na obrzeżach nowego kina fińskiego. Zanim zadebiutował w pełnym metrażu spowolnionym antythrillerem "Natura
", zrealizował pokaźną liczbę autorskich filmów krótkometrażowych, pokazywanych na największych międzynarodowych festiwalach. Tworzy głównie na taśmie 16 mm i Super 8, wykorzystuje materiały wideo w formacie cyfrowym i analogowym, łączy realizm z elementami pop-artu. Fabuła "Natury
", w której dwóch mężczyzn planuje napad na posiadłość krypto-milionera, jest u niego pretekstem do poszukiwań estetycznych, opartych na celowo niestabilnym języku filmowym.
"Niestabilne skały
" ("Unstable Rocks
"), reż. Ewelina Rosińska
, Nuno Barroso
, Portugalia, Niemcy 2024 Ewelina Rosińska
(reżyserka krótkiego metrażu "Popiół imieniem jest człowieka
", 24. NH), Polka wykształcona w berlińskiej pracowni Ute Aurand, i portugalski artysta wizualny związany z kolektywem Guarda Rios ("Strażnicy Rzek"), Nuno Barroso
, eksperymentują z rytmem w nakręconej Bolexem opowieści o dzikiej portugalskiej przyrodzie postawionej w obliczu industrializacji. Podróżując po kraju z grupą artystów i aktywistów, reżyserzy zdają relację z niepokoju i piękna, które im nieustannie towarzyszą. Ograniczenia analogowego medium przekształcając w atut, za pomocą montażu pracują nad ideą spowolnienia.
Pełny program sekcji Lost Lost Lost poznamy 7 lipca.