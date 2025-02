Parytet osiągnięty! W amerykańskim kinie

Ile kobiet w głównych rolach widzieliśmy w filmach z 2024 roku?

Zwiastun filmu "Wicked"

Nowe raporty pochodząc od Annenberg Inclusion Initiative z Uniwersytetu Południowej Kalifornii oraz Center for the Study of Women ze Stanowego Uniwersytetu w San Diego.Jak co rokui sprawdziło, w ilu z nich kobiety pojawiały się w pierwszoplanowych rolach.Wynik był zaskakujący. Okazało się, że. Wśród nich są takie hity kasowe jak: " W głowie się nie mieści 2 ", " Vaiana 2 " oraz " Wicked ".Ten wynik to olbrzymi skok w porównaniu do roku 2023. Wtedy tylko 30 filmów miało kobiece postaci na pierwszym planie.Z raportów wynika, że 10 ich produkcji, czyli 66,7%, miało aktorki w głównych rolach.Drugie miejsce zajął Warner Bros. (55,6% filmów z 2024 roku miało kobiece postaci na pierwszym planie), a trzecie – Lionsgate (54,5%).Z kolei raport, w 42 mężczyźni, a w 16 była mieszana obsada równorzędnych głównych postaci.Raport dodatkowo pokazał, że choć liczba kobiecych postaci wzrosła, to. Tylko w 8 filmach na pierwszym planie pojawiały się kobiety w wieku 45 lub starsze. Dla porównania mężczyzn w tym samym wieku na pierwszym planie można było znaleźć w 21 filmach.Raport ten zwrócił też uwagę na niepokojący trend polegający na. Z 37 w 2023 roku liczba głównych bohaterów o innym białym kolorze skóry spadła w 2024 roku do 25.