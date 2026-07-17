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Nowe filmy Rachel Morrison, braci Zellner i innych twórców z premierami na festiwalu w Toronto

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nowe filmy Rachel Morrison, braci Zellner i innych twórców z premierami na festiwalu w Toronto
źródło: Getty Images
autor: Brian de Rivera Simon
Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF) ogłosili kolejne tytuły, które trafią do prestiżowej sekcji Special Presentations. W programie znalazły się światowe premiery nowych filmów Rachel Morrison, braci Zellner, Bena Shiriniana, Bassama Tariqa oraz Benjamína Naishtata.

Love of Your Life” to reżyserski debiut Rachel Morrison, cenionej operatorki nominowanej do Oscara za „Mudbound” i autorki zdjęć do „Czarnej Pantery”. Główną rolę gra Margaret Qualley, wcielająca się w młodą kobietę, która po nagłym rozstaniu próbuje odnaleźć nowy sens życia. Producentami filmu są Ryan Gosling i Jessie Henderson, a w obsadzie znaleźli się również Gabriel Basso, Aaron Pierre oraz Patrick Schwarzenegger.

The Housewife” to pełnometrażowy debiut reżyserski Bena Shiriniana. Oparty na faktach dramat psychologiczny opowiada historię młodego dziennikarza „The New York Times” (Tye Sheridan), który tropi nazistowskiego oficera ukrywającego się w Queens. Śledztwo wymyka się spod kontroli, gdy reporter nawiązuje bliską relację z żoną podejrzanego, graną przez Naomi Watts. W filmie występują także Michael Imperioli i Luke Evans.

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Your Mother Your Mother Your Mother” to thriller w reżyserii i według scenariusza Bassama Tariqa. Nagrodzony Oscarem Mahershala Ali wciela się w płatnego zabójcę. Partnerują mu John Cho, Abubakr Ali, Laith Nakli, Tramell Tillman, Tiffany Boone oraz Giancarlo Esposito. Po premierze na TIFF film trafi do kin jesienią 2026 roku.

Międzynarodową premierę w Toronto będzie miała nowa komedia braci Zellner „Alpha Gang”. Cate Blanchett gra liderkę grupy kosmitów, którzy pod przykrywką motocyklowego gangu przybywają na Ziemię z misją jej podboju. W obsadzie znaleźli się również Chris Pine, Dave Bautista, Léa Seydoux, Lily-Rose Depp, Adria Arjona i Doona Bae.



„Glaxo” to adaptacja powieści Hernána Ronsino o tym samym tytule. Film wyreżyserował Benjamín Naishtat, a główne role zagrali Lali Espósito, Esteban Lamothe oraz Marcelo Subiotto.

Przypomnijmy, że 51. edycję festiwalu otworzy „Being Heumann” w reżyserii Sian HederCODA (2021)Sian Heder („CODA”). W Roy Thomson Hall odbędą się także światowe premiery dwóch innych wyczekiwanych produkcji: „Prima Facie” w reżyserii Susanny White oraz „The Assassin(s)” Hura Jin-ho.

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odbędzie się w dniach 10–20 września.

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