Nowe filmy Rachel Morrison, braci Zellner i innych twórców z premierami na festiwalu w Toronto

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF) ogłosili kolejne tytuły, które trafią do prestiżowej sekcji Special Presentations. W programie znalazły się światowe premiery nowych filmów Rachel Morrison, braci Zellner, Bena Shiriniana, Bassama Tariqa oraz Benjamína Naishtata.
„Love of Your Life
” to reżyserski debiut Rachel Morrison
, cenionej operatorki nominowanej do Oscara za „Mudbound
” i autorki zdjęć do „Czarnej Pantery
”. Główną rolę gra Margaret Qualley
, wcielająca się w młodą kobietę, która po nagłym rozstaniu próbuje odnaleźć nowy sens życia. Producentami filmu są Ryan Gosling
i Jessie Henderson
, a w obsadzie znaleźli się również Gabriel Basso
, Aaron Pierre
oraz Patrick Schwarzenegger
.
„The Housewife
” to pełnometrażowy debiut reżyserski Bena Shiriniana. Oparty na faktach dramat psychologiczny opowiada historię młodego dziennikarza „The New York Times” (Tye Sheridan
), który tropi nazistowskiego oficera ukrywającego się w Queens. Śledztwo wymyka się spod kontroli, gdy reporter nawiązuje bliską relację z żoną podejrzanego, graną przez Naomi Watts
. W filmie występują także Michael Imperioli
i Luke Evans
.
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„Your Mother Your Mother Your Mother
” to thriller w reżyserii i według scenariusza Bassama Tariqa
. Nagrodzony Oscarem Mahershala Ali
wciela się w płatnego zabójcę. Partnerują mu John Cho
, Abubakr Ali
, Laith Nakli
, Tramell Tillman
, Tiffany Boone
oraz Giancarlo Esposito
. Po premierze na TIFF film trafi do kin jesienią 2026 roku.
Międzynarodową premierę w Toronto będzie miała nowa komedia braci Zellner „Alpha Gang
”. Cate Blanchett
gra liderkę grupy kosmitów, którzy pod przykrywką motocyklowego gangu przybywają na Ziemię z misją jej podboju. W obsadzie znaleźli się również Chris Pine
, Dave Bautista
, Léa Seydoux
, Lily-Rose Depp
, Adria Arjona
i Doona Bae
.
„Glaxo” to adaptacja powieści Hernána Ronsino o tym samym tytule. Film wyreżyserował Benjamín Naishtat
, a główne role zagrali Lali Espósito
, Esteban Lamothe
oraz Marcelo Subiotto
.
Przypomnijmy, że 51. edycję festiwalu otworzy „Being Heumann” w reżyserii Sian HederCODA (2021)Sian Heder
(„CODA
”). W Roy Thomson Hall odbędą się także światowe premiery dwóch innych wyczekiwanych produkcji: „Prima Facie
” w reżyserii Susanny White
oraz „The Assassin(s)” Hura Jin-ho
.
Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odbędzie się w dniach 10–20 września.