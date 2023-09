Nowe filmy mistrzów w sekcji Asian Cinerama. Startuje sprzedaż karnetów na 17. Pięć Smaków!

Karnety na 17. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków są już dostępne!

Niezwykły fresk o politycznej zdradzie w szatach błyskotliwego kryminału, który stał się największym hitem azjatyckich kin tego roku, zaskakująca opowieść o poszukiwaniu radości życia i rozbuchana historyczna fantazja o zemście na okupancie z feministycznym twistem! To tylko trzy propozycje - odpowiednio z Chin, Japoniii i Korei Południowej, które pokażemy w sekcji Asian Cinerama, prezentującej najciekawsze przeboje kina popularnego.To wybór filmów, które w bieżącym sezonie podbiły serca azjatyckiej publiczności. Ich autorami są filmowcy, którzy przez lata wypracowali sobie mocną pozycję wśród widzów, ale także młodzi autorzy, którzy przebojem i błyskotliwymi pomysłami wdarli się do pierwszej ligi. Prowadzone pewną ręką, zaskakujące innowacyjnymi rozwiązaniami formalnymi, oferujące dawkę świetnej zabawy – Asian Cinerama to seanse, które dają znakomity przegląd tego, co oglądało się w Azji w 2023 roku.Manjianghong / Full River Red, reż. Zhang Yimou , Chiny 2023, 159’[tylko kino]Chiny, wiek XII, panowanie dynastii Sung. Na parę godzin przed spotkaniem premiera Qin Hui z przedstawicielem delegacji Jin, dyplomata zostaje zamordowany. Co więcej, ginie też adresowany do premiera list. Qin Hui poleca dowódcy swoich wojsk znalezienie sprawcy mordu i listu. Rozpoczyna się nerwowe przemierzanie ciasnych zaułków kamiennych ulic i konfrontacja z kolejnymi osobami zamieszanymi w intrygę. Czas ucieka...Najnowszy film Zhanga Yimou zachwyca - barwami, tempem i konstrukcją fabuły, która z komediowego kryminału przemienia się w opowieść o monumentalnej skali.Yuryeong / Phantom, reż. Lee Hae-young , Korea Południowa 2023, 133’[kino + online]W 1933 roku Korea znajduje się pod brutalnym japońskim butem. Promykiem nadziei jest prężnie działający ruch oporu. Coraz bardziej zagrożone japońskie władze zbierają piątkę podejrzanych w ustronnym hotelu, aby ustalić kto jest nieuchwytnym Duchem, prominentną postacią w szeregach rebeliantów. Zaczyna się emocjonująca rozgrywka na śmierć i życie, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Czy uda się ustalić, kto jest Duchem? Czy Duch w ogóle istnieje?Opowieść, która zaczyna się jak typowy film szpiegowski, przemienia się w spektakularną i bardzo atrakcyjną historię o zapłacie za krzywdy. Popis aktorski znakomitych Park So-dam i Lee Ha-nee, uwaga też na mocny epizod Esom z " Mikrosiedliska "!Ripples / Hamon, reż. Naoko Ogigami , Japonia 2023, 120’[tylko kino]Yoriko ma z pozoru poukładane życie. Jej codzienność wypełniona jest spotkaniami z członkami religijnej sekty, modlitwami przy domowym ołtarzyku, czy zajmowaniem się kamiennym ogrodem Zen, który bezlitośnie zamienił nasady kwiatów jej męża, gdy ten bez słowa zniknął z jej życia. Jego powrót po latach zagłusza fasadową harmonię kobiety – nagłe pojawienie się mężczyzny odbija się echem w życiu kobiety, niczym zmącenie spokojnej tafli wody…. Zaskakujący komediodramat Naoko Ogigami , ulubienicy pięciosmakowej widowni, to film, który wyznacza nowy rozdział w jej twórczości.Dostępne są dwa rodzaje karnetów:– umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. W programie znajdzie się co najmniej 37 filmów pełnometrażowych. Liczba karnetów jest ograniczona.– umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Online dostępnych będzie co najmniej 27 filmów z programu festiwalu. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu.Posiadaczy karnetów Pięć Smaków Kino+Online będzie obowiązywała rezerwacja miejsc na seanse kinowe. Rezerwacji będzie można dokonać za pośrednictwem prostego serwisu, dostępnego z każdego komputera i urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.Od 26 października, kiedy to ogłoszony zostanie pełny program festiwalu, można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Więcej na stronie piecsmakow.pl