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Nowe gwiazdy w obsadzie "Tylera Rake'a 3". Wśród nich Pierce Brosnan

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowe+gwiazdy+w+obsadzie+%22Tylera+Rake%27a+3%22.+U+boku+Chrisa+Hemswortha+wyst%C4%85pi+Pierce+Brosnan-168097
Nowe gwiazdy w obsadzie &quot;Tylera Rake'a 3&quot;. Wśród nich Pierce Brosnan
"Tyler Rake 3", kolejna odsłona serii akcji Netfliksa z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, zyskała nowe gwiazdy. Obsada powiększyła się o pięć nazwisk, w tym byłego odtwórcę roli Jamesa Bonda.

Kto zagra u boku Chrisa Hemswortha?



GettyImages-2254499290.jpg Getty Images © Dave Benett


Do filmu dołączyli Pierce Brosnan, Don Lee, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry oraz Siena Agudong. Role nowych aktorów są na razie trzymane w tajemnicy. Nie ujawniono również fabuły filmu. Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Australii. W obsadzie, obok Hemswortha, znajdują się także Idris Elba i Golshifteh Farahani.

Don Lee dołączył do projektu po występie w "Tygo" - koreańskojęzycznej odsłonie serii. Jej bohaterem będzie najemnik, który w młodości służył jako żołnierz. Film znajduje się obecnie w postprodukcji.

Za kamerą "Tylera Rake'a 3" ponownie stoi Sam Hargrave, który wyreżyserował dwie poprzednie części. Scenariusz napisał David Weil na podstawie historii Ande'a Parksa, Joego Russo i Anthony'ego Russo. Filmy są inspirowane powieścią graficzną "Ciudad" autorstwa Parksa i ilustratora Fernanda Leona Gonzaleza. Seria koncentruje się na Tylerze Rake'u (Hemsworth), australijskim najemniku podejmującym się niebezpiecznych misji ratunkowych w różnych częściach świata,

Pierce Brosnan znany jest m.in. z roli Jamesa Bonda, a ostatnio wystąpił w "Czwartkowym Klubie Zbrodni" Netfliksa oraz serialu "Strefa gangsterów". Don Lee zdobył popularność dzięki filmom "Zombie Express" i "Gangster, glina i diabeł". Joe Taslim ma na koncie m.in. film "Mortal Kombat". Chi Lewis-Parry zagrał m.in. w "28 lat później", natomiast Siena Agudong wystąpi w nadchodzącym serialu Amazona "Carrie".

"Tyler Rake 2" - zwiastun



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