Nowe gwiazdy w obsadzie "Tylera Rake'a 3". Wśród nich Pierce Brosnan

"Tyler Rake 3", kolejna odsłona serii akcji Netfliksa z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, zyskała nowe gwiazdy. Obsada powiększyła się o pięć nazwisk, w tym byłego odtwórcę roli Jamesa Bonda.
Kto zagra u boku Chrisa Hemswortha?
Do filmu dołączyli Pierce Brosnan, Don Lee, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry oraz Siena Agudong. Getty Images © Dave Benett
Role nowych aktorów są na razie trzymane w tajemnicy. Nie ujawniono również fabuły filmu. Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Australii. W obsadzie, obok Hemswortha
, znajdują się także Idris Elba
i Golshifteh Farahani
. Don Lee
dołączył do projektu po występie w "Tygo
" - koreańskojęzycznej odsłonie serii. Jej bohaterem będzie najemnik, który w młodości służył jako żołnierz. Film znajduje się obecnie w postprodukcji.
Za kamerą "Tylera Rake'a 3
" ponownie stoi Sam Hargrave
, który wyreżyserował dwie poprzednie części. Scenariusz napisał David Weil
na podstawie historii Ande'a Parksa
, Joego Russo
i Anthony'ego Russo
. Filmy są inspirowane powieścią graficzną "Ciudad" autorstwa Parksa
i ilustratora Fernanda Leona Gonzaleza. Seria koncentruje się na Tylerze Rake'u (Hemsworth
), australijskim najemniku podejmującym się niebezpiecznych misji ratunkowych w różnych częściach świata, Pierce Brosnan
znany jest m.in. z roli Jamesa Bonda
, a ostatnio wystąpił w "Czwartkowym Klubie Zbrodni
" Netfliksa oraz serialu "Strefa gangsterów
". Don Lee
zdobył popularność dzięki filmom "Zombie Express
" i "Gangster, glina i diabeł
". Joe Taslim
ma na koncie m.in. film "Mortal Kombat
". Chi Lewis-Parry
zagrał m.in. w "28 lat później
", natomiast Siena Agudong
wystąpi w nadchodzącym serialu Amazona "Carrie
".
"Tyler Rake 2" - zwiastun