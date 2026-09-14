Nowe informacje w spawie śmierci Hayden Panettiere

Niespełna miesiąc temu światem wstrząsnęła informacja o śmierci Hayden Panettiere. Informowaliśmy już, że okoliczności zgonu bada DEA, czyli agencja ds. zwalczania narkotyków (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz portal TMZ podzielił się pierwszymi informacjami na temat wyników śledztwa.
Śledztwo w sprawie śmierci Hayden Panettiere. DEA ma teorię
TMZ powołuje się na źródła bezpośrednio powiązane z dochodzeniem w sprawie śmierci Panettiere
. Aktorka miała od dłuższego czasu korzystać z usług dilera, który zapewniał jej dostęp do kilku oferowanych na czarnym rynku leków na receptę, m.in. oksykodonu – silnego opioidowego leku przeciwbólowego.
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2023 rok. Hayden Panetierre na premierze filmu "Krzyk VI"
Dzień przed śmiercią, podczas lotu z Los Angeles do Karoliny Południowej, Panettiere
miała zażyć kilka leków / narkotyków dostarczonych jej przez dilera. Władze twierdzą, że pigułką, która doprowadziła do śmierci aktorki, był właśnie oksykodon z dodatkiem fentanylu – silnego, syntetycznego leku przeciwbólowego z grupy opioidów. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki przeprowadzonych w ramach sekcji zwłok wyniki badań toksykologicznych. Jeśli potwierdzą one przypuszczenia DEA, celem agencji będzie wykazanie związku między aktorką, dilerem a pigułką.
Najważniejsze filmy Hayden PanettiereHayden Panettiere
(1989–2026) najlepiej znana była z seriali "Herosi
" i "Nashville
" oraz serii "Krzyk
" (pojawiła się w czwartej i szóstej części). W jej filmografii znajdziemy liczne komedie i filmy familijne – "Mamę na obcasach
", "Zebrę z klasą
", "Księżniczkę na lodzie
", "Dziewczyny z drużyny 3
", "Kocham cię, Beth Cooper
" – ale też dramaty ("List w butelce
", "Tytani
", "Świetliki w ogrodzie
", "Oskarżona Amanda Knox
"). Jej filmografię zamyka horror "Sleepwalker
".