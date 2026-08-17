Newsy Filmy Inne Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere. Pojawił się komunikat policji
Filmy / Inne

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere. Pojawił się komunikat policji

TMZ, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowe+informacje+w+sprawie+%C5%9Bmierci+Hayden+Panettiere%2C+gwiazdy+serialu+%22Herosi%22.+Pojawi%C5%82+si%C4%99+komunikat+policji-168096
Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere. Pojawił się komunikat policji
źródło: Getty Images
autor: NBC
Dziś pisaliśmy o przedwczesnej śmierci Hayden Panettiere. W sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat okoliczności zdarzenia. 

Co przekazała policja?




Jak informują media, policja i służby ratunkowe zostały wezwane do mieszkania w związku ze zgłoszeniem dotyczącym "nieprzytomnej kobiety". Po przybyciu na miejsce udzielono jej pomocy medycznej, jednak Panettiere została uznana za zmarłą. Sprawą zajmują się policja w Greenville oraz biuro koronera hrabstwa Greenville.

Policja przekazała, że wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich ani podejrzane okoliczności. Zgłoszenie pod numer 911 miała wykonać osoba znajoma aktorce.

Nie ustalono jeszcze przyczyny śmierci. Jak podało TMZ, w mieszkaniu Panettiere znaleziono Narcan, lek stosowany do odwracania skutków przedawkowania opioidów. Nie wiadomo jednak, czy został podany aktorce. Według TMZ na miejscu pojawiły się dwie karetki, a żadna z osób nie została przewieziona do szpitala.

Nagranie rozmowy dyspozytora z osobą zgłaszającą zdarzenie, do którego dotarło "People", zawiera wzmianki o "przedawkowaniu" oraz "zatrzymaniu krążenia". Na miejscu miała być również stosowana adrenalina. Nie oznacza to jednak, że przedawkowanie było przyczyną śmierci Panettiere. W mieszkaniu miał przebywać także Brian Hickerson, wieloletni partner aktorki. TMZ informuje, że nie udało mu się z nim skontaktować.

AKTUALIZACJA: Sekcja zwłok aktorki została już przeprowadzona. Jak poinformował koroner hrabstwa Greenville, nie wykazała ona żadnych obrażeń, które mogły przyczynić się do śmierci aktorki. Przyczyna i sposób jej śmierci pozostają jednak nieustalone i wymagają dalszego postępowania oraz dodatkowych badań.

Hayden Panettiere zmarła w wieku 36 lat.

Powiązane artykuły Hayden Panettiere

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

1 komentarz
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

62 komentarze
Seriale Filmy

Hayden Panettiere: Wybieramy najlepsze role aktorki

20 komentarzy
Filmy

Johnny Depp w "Piratach z Karaibów 6"? Producent potwierdza rozmowy

42 komentarze
Filmy

Filmowi Beatlesi odtworzyli kultową okładkę

17 komentarzy
Filmy

Nie żyje Hayden Panettiere. Aktorka miała 36 lat

132 komentarze