"Biały Lotos". Gwiazda serialu "Harry Hole" jednym z nowych gości

Fani serialu "Harry Hole" dostali właśnie smutną wiadomość. Na ewentualny drugi sezon przyjdzie im trochę poczekać. Tobias Santelmann, jego gwiazda, dostał właśnie angaż do hitu HBO "Biały Lotos".

Santelmann nie jest jedyną nową osobą w obsadzie. Angaż otrzymali także: Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Ben Schnetzer oraz Laura Smet.


Graham możecie właśnie oglądać w kinowym filmie "Oni cię zabiją". Gustavsson jest najlepiej znana z roli Freydis w serialu "Wikingowie: Walhalla". Perez wystąpiła ostatnio u Spike'a Lee w filmie "Od góry do dołu". Schnetzer możecie właśnie oglądać w wielkim hicie Paramount+ "The Madison". Zaś Smet była ostatnio gwiazdą serialu kryminalnego "Surface".

Kolejny sezon serialu HBO Original "Biały Lotos" zostanie nakręcony we Francji. Widzowie będą mogli śledzić losy gości i pracowników jednego z francuskich kurortów wakacyjnych. 

Twórcą i reżyserem "Białego Lotosu" jest Mike White

