Nowe ogłoszenia filmowego rozdziału Brasswood Soundtracks

Przygotowania do Brasswood Soundtracks 2026 nie zwalniają tempa! Do line-upu międzynarodowego festiwalu muzyki filmowej, serialowej i gamingowej dołączają kolejne projekty. Wśród nich znajdą się m.in. oryginalna muzyka z wielkiego hitu Netflixa "Stranger Things", ponadczasowego przeboju kinowego "The Addams Family" w symfonicznym wykonaniu oraz jubileusz autorów muzyki do "Wiedźmina" - legendarnego Percivala. A wszystko to w sopockiej Operze Leśnej powered by Energa już 12 września!
Do line-upu wyjątkowego wydarzenia, które 12 września 2026 roku wypełni sopocką Operę Leśną powered by Energa
, dołączają właśnie kolejne wyjątkowe projekty. Na deskach legendarnego amfiteatru usłyszymy:
Muzykę z serialu "Stranger Things
", uhonorowaną najważniejszymi nagrodami świata, m.in. Emmy, MTV oraz Grammy, w wykonaniu samych kompozytorów tej kultowej ścieżki dźwiękowej, Kyle’a Dixona i Michaela Steina
, czyli reprezentantów muzyki elektronicznej, członków grupy S U R V I V E
, którzy specjalnie na Brasswood Soundtracks przygotowali unikatowe show ze swoim wielkim soundtrackiem w roli głównej;
Ścieżkę dźwiękową z "The Addams Family
" Marca Shaimana
, czyli jedno z najbardziej charakterystycznych brzmień kompozytorskich w historii kina, przygotowany specjalnie na Brasswood Festival w symfonicznym wydaniu – w Operze Leśnej zaprezentowany zostanie przez połączone siły Rebel Babel Film Orchestra
oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
;
Jubileusz legendy polskiego folkmetalu, grupy Percival
, zatytułowany "Ćwierć wieku muzyki" – współtwórcy ścieżek dźwiękowych do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon
" oraz serialu Netflixa "The Witcher
" w Operze Leśnej świętować będą obejmujące dwie i pół dekady dokonania, a ich folkowe interpretacje, charakterystyczne instrumentarium i wielogłosowe wokale, stworzą wyjątkowy klimat występu.
Koncerty dołączają do dotychczas ogłoszonych:
Muzyki z polskiego hitu Netflixa, nagradzanego m.in. Orłami i Telekamerami serialu "1670
";
Ścieżki dźwiękowej z telewizyjnego szlagieru "Janosik
", skomponowanej przez Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza
;
Sountracku z "Chłopów
" w reżyserii Hugh
& DK Welchmanów
, za której stworzenie odpowiada Łukasz L.U.C. Rostkowski
.
Wokół festiwalu
Brasswood Sountracks to festiwal obfitujący ponadto w wydarzenia poboczne - wciąż jednak łączące świat muzyki i filmu. Trójmiasto stanie się w tym czasie prawdziwą areną do dyskusji o kinie i kompozycjach: podczas imprezy pojawią się inicjatywy wspierające młodych twórców, w tym branżowe panele i warsztaty, a także spotkania kuratorskie i dedykowane rozmowy ze specjalistami, w tym twórcami filmowymi i serialowymi. Nie zabraknie też znanych z dotychczasowych edycji festiwalu kameralnych koncertów akustycznych pełnych proekologicznych idei. Szczegóły tej części Brasswood Soundtracks poznamy wkrótce!
Koncerty towarzyszące Brasswood Soundtracks 2026 podzielone zostaną według trzech wiodących osi. Będą one prezentowane w blokach zatytułowanych: Hollywood Stories
European Spotlight
Polish Master Shots
Rezydentami festiwalu są Rebel Babel Film Orchestra
oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot.
Kurator artystyczny
Pieczę kuratorską nad Brasswood Sountracks sprawuje Łukasz L.U.C. Rostkowski
, który w ostatnim czasie, po latach kariery raperskiej, porzucił mikrofon na rzecz muzyki filmowej. Za swoje kompozycje do hitu kasowego "Chłopi
" znalazł się na shortliście do Oscara, a jego ścieżka do tego filmu uznana została przez prestiżowy magazyn "Variety" jednym z "15 najlepszych soundtracków świata". Artysta w ubiegłych latach nominowany był m.in. do statuetek Polskiej Nagrody Filmowej ORŁY, O!Lśnień Onetu, Mozartów RMF Classic oraz Fryderyków.
Partnerem głównym Brasswood Soundtracks jest Energa.
