Nowe ogłoszenia filmowego rozdziału Brasswood Soundtracks

Informacja sponsorowana
Przygotowania do Brasswood Soundtracks 2026 nie zwalniają tempa! Do line-upu międzynarodowego festiwalu muzyki filmowej, serialowej i gamingowej dołączają kolejne projekty. Wśród nich znajdą się m.in. oryginalna muzyka z wielkiego hitu Netflixa "Stranger Things", ponadczasowego przeboju kinowego "The Addams Family" w symfonicznym wykonaniu oraz jubileusz autorów muzyki do "Wiedźmina" - legendarnego Percivala. A wszystko to w sopockiej Operze Leśnej powered by Energa już 12 września!


Do line-upu wyjątkowego wydarzenia, które 12 września 2026 roku wypełni sopocką Operę Leśną powered by Energa, dołączają właśnie kolejne wyjątkowe projekty. Na deskach legendarnego amfiteatru usłyszymy:

Muzykę z serialu "Stranger Things", uhonorowaną najważniejszymi nagrodami świata, m.in. Emmy, MTV oraz Grammy, w wykonaniu samych kompozytorów tej kultowej ścieżki dźwiękowej, Kyle’a Dixona i Michaela Steina, czyli reprezentantów muzyki elektronicznej, członków grupy S U R V I V E, którzy specjalnie na Brasswood Soundtracks przygotowali unikatowe show ze swoim wielkim soundtrackiem w roli głównej;

Ścieżkę dźwiękową z "The Addams Family" Marca Shaimana, czyli jedno z najbardziej charakterystycznych brzmień kompozytorskich w historii kina, przygotowany specjalnie na Brasswood Festival w symfonicznym wydaniu – w Operze Leśnej zaprezentowany zostanie przez połączone siły Rebel Babel Film Orchestra oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot;

Jubileusz legendy polskiego folkmetalu, grupy Percival, zatytułowany "Ćwierć wieku muzyki" – współtwórcy ścieżek dźwiękowych do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" oraz serialu Netflixa "The Witcher" w Operze Leśnej świętować będą obejmujące dwie i pół dekady dokonania, a ich folkowe interpretacje, charakterystyczne instrumentarium i wielogłosowe wokale, stworzą wyjątkowy klimat występu.

Koncerty dołączają do dotychczas ogłoszonych:

    Muzyki z polskiego hitu Netflixa, nagradzanego m.in. Orłami i Telekamerami serialu "1670";
    Ścieżki dźwiękowej z telewizyjnego szlagieru "Janosik", skomponowanej przez Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza;
    Sountracku z "Chłopów" w reżyserii Hugh & DK Welchmanów, za której stworzenie odpowiada Łukasz L.U.C. Rostkowski.

Wokół festiwalu



Brasswood Sountracks to festiwal obfitujący ponadto w wydarzenia poboczne - wciąż jednak łączące świat muzyki i filmu. Trójmiasto stanie się w tym czasie prawdziwą areną do dyskusji o kinie i kompozycjach: podczas imprezy pojawią się inicjatywy wspierające młodych twórców, w tym branżowe panele i warsztaty, a także spotkania kuratorskie i dedykowane rozmowy ze specjalistami, w tym twórcami filmowymi i serialowymi. Nie zabraknie też znanych z dotychczasowych edycji festiwalu kameralnych koncertów akustycznych pełnych proekologicznych idei. Szczegóły tej części Brasswood Soundtracks poznamy wkrótce!

Koncerty towarzyszące Brasswood Soundtracks 2026 podzielone zostaną według trzech wiodących osi. Będą one prezentowane w blokach zatytułowanych:

    Hollywood Stories
    European Spotlight
    Polish Master Shots

Rezydentami festiwalu są Rebel Babel Film Orchestra oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

Kurator artystyczny



Pieczę kuratorską nad Brasswood Sountracks sprawuje Łukasz L.U.C. Rostkowski, który w ostatnim czasie, po latach kariery raperskiej, porzucił mikrofon na rzecz muzyki filmowej. Za swoje kompozycje do hitu kasowego "Chłopi" znalazł się na shortliście do Oscara, a jego ścieżka do tego filmu uznana została przez prestiżowy magazyn "Variety" jednym z "15 najlepszych soundtracków świata". Artysta w ubiegłych latach nominowany był m.in. do statuetek Polskiej Nagrody Filmowej ORŁY, O!Lśnień Onetu, Mozartów RMF Classic oraz Fryderyków. 

Partnerem głównym Brasswood Soundtracks jest Energa.
