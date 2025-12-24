Jakiś czas temu świat zszokowały zarzuty o gwałty i napaści seksualne pod adresem Russella Branda. Jak podaje Deadline, były aktor i komik będzie musiał zmierzyć się z nowymi oskarżeniami.
Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda
Z oświadczenia policji dowiadujemy się, że do grona oskarżycielek Branda
dołączyły dwie nowe kobiety, które zarzucają mu gwałt i napaść seksualną. Przypomnijmy: pierwsze informacje o nadużyciach, jakich miał się on dopuszczać, pojawiły się w 2023 roku. Wtedy to stacja Channel 4 wyemitowała 90-minutowy dokument "Russell Brand: In Plain Sight", w którym ujawniono szokujące zeznania czterech poszkodowanych kobiet.
.
Getty Images © Karwai Tang
Maj 2025. Russell Brand w drodze do sąduKobiety, które złożyły zgłoszenia, także te dotyczące nowych zarzutów, nadal otrzymują wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. Śledztwo jest w toku, a detektywi apelują, by osoby dotknięte rzeczonymi wydarzeniami lub posiadające jakiekolwiek informacje na ich temat zgłosiły się i porozmawiały z policją
– czytamy w oświadczeniu Metropolitalnej Służby Policyjnej.
W związku z zarzutami Brand
ma stawić się w sądzie 20 stycznia. Pół roku później rozpocznie się proces w sprawie zarzutów, do których się nie przyznał. Wcześniej zdążył już odżegnać się od wszystkich zarzucanych mu czynów. Stwierdził też, że jest "niezwykle wdzięczny" za możliwość obrony przed sądem.
