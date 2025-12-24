Newsy Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda
news

Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowe+oskar%C5%BCenia+pod+adresem+Russella+Branda-164494
Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda
źródło: Getty Images
autor: Wiktor Szymanowicz
Jakiś czas temu świat zszokowały zarzuty o gwałty i napaści seksualne pod adresem Russella Branda. Jak podaje Deadline, były aktor i komik będzie musiał zmierzyć się z nowymi oskarżeniami.

Nowe oskarżenia pod adresem Russella Branda


Z oświadczenia policji dowiadujemy się, że do grona oskarżycielek Branda dołączyły dwie nowe kobiety, które zarzucają mu gwałt i napaść seksualną. Przypomnijmy: pierwsze informacje o nadużyciach, jakich miał się on dopuszczać, pojawiły się w 2023 roku. Wtedy to stacja Channel 4 wyemitowała 90-minutowy dokument "Russell Brand: In Plain Sight", w którym ujawniono szokujące zeznania czterech poszkodowanych kobiet. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

GettyImages-2217840668.jpg Getty Images © Karwai Tang
Maj 2025. Russell Brand w drodze do sądu

Kobiety, które złożyły zgłoszenia, także te dotyczące nowych zarzutów, nadal otrzymują wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. Śledztwo jest w toku, a detektywi apelują, by osoby dotknięte rzeczonymi wydarzeniami lub posiadające jakiekolwiek informacje na ich temat zgłosiły się i porozmawiały z policją – czytamy w oświadczeniu Metropolitalnej Służby Policyjnej.

W związku z zarzutami Brand ma stawić się w sądzie 20 stycznia. Pół roku później rozpocznie się proces w sprawie zarzutów, do których się nie przyznał. Wcześniej zdążył już odżegnać się od wszystkich zarzucanych mu czynów. Stwierdził też, że jest "niezwykle wdzięczny" za możliwość obrony przed sądem.

Zobacz zwiastun "Śmierci na Nilu"


Jednym z ostatnich projektów z udziałem Branda jest "Śmierć na Nilu", czyli wyreżyserowana przez Kennetha Branagha adaptacja kryminału Agathy Christie. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Russell Brand

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Filmy Wideo

Tommy Shelby powraca. Pierwszy teaser "Peaky Blinders"

Filmy

Całkiem nowy dzień, całkiem nowa gwiazda w obsadzie "Spider-Mana"?

VOD Seriale

"Star Trek": Znani bohaterowie odkryją nieznane nowe światy

Gry

Bond opóźniony. Nowa data premiery "007: First Light"

4 komentarze
VOD Filmy

Obiecują więcej filmów w kinach. Właśnie skasowali kinowego "Awatara"

3 komentarze
Filmy

"Diuna 3" i nowe "Avengers" jednak tego samego dnia w kinach

35 komentarzy
Rankingi Filmy

TOP: Na te filmy najbardziej czekamy w 2026 roku

34 komentarze