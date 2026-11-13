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Nowe oskarżenia wobec Russella Branda. Kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nowe oskarżenia wobec Russella Branda. Kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach
Russell Brand, skazany niedawno za gwałt i napaści seksualne, mierzy się z kolejnymi oskarżeniami. Jak ujawnił brytyjski "The Times" oraz dokument Netfliksa "Russell Brand: Tajemnica poliszynela", sześć kolejnych kobiet zarzuca komikowi i aktorowi niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym.

Kolejne kobiety zabrały głos



Redakcja "The Times" zaznaczyła, że nie mogła ujawnić tych oskarżeń przed zakończeniem procesu karnego Branda, by nie narazić postępowania na zakłócenia. Dopiero po wydaniu wyroku możliwe było opublikowanie zebranych relacji. Wśród nowych oskarżeń znalazła się relacja kobiety, która twierdzi, że Brand uprawiał z nią seks bez jej zgody, a później ją za to przeprosił. Inna utrzymuje, że aktor nie przestał, mimo że prosiła go o przerwanie zbliżenia, ponieważ sprawiał jej ból. Jedna z rozmówczyń "The Times", występująca pod imieniem Vicky, opisała podobną sytuację. Według jej relacji Brand kontynuował współżycie, choć kilkakrotnie mówiła mu, że odczuwa ból, a następnie wyraźnie zażądała, by przestał.

Kolejna kobieta, Zoe, opowiedziała o spotkaniu z Brandem w 2013 roku. Twierdzi, że aktor przytrzymał ją, położył rękę na jej szyi, a następnie włożył dłoń do jej spodni. Z kolei Louise, która pracowała w londyńskim lokalu odwiedzanym przez komika, opisała zdarzenie z 2015 roku. Według jej relacji Brand zwabił ją do toalety, a następnie próbował ją chwycić. Kobiecie udało się uciec. 

brand-zarzuty.jpg Getty Images © Anadolu


Część materiału dokumentuje wspomniany film Netfliksa. Jedna z byłych partnerek aktora, przedstawiona pod pseudonimem Emily, twierdzi w nim, że Brand zmusił ją do seksu bez zabezpieczenia, mimo jej wielokrotnych próśb, by przestał. Dziennikarki "The Times" Charlotte Wace i Rosamund Urwin, które brały udział w realizacji dokumentu, prowadziły wcześniej śledztwo dotyczące zachowania komika.

Brand został w poniedziałek skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia za jeden gwałt i trzy napaści seksualne. W trzech pozostałych zarzutach został uniewinniony. W trakcie procesu utrzymywał, że wszystkie jego kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą. Poza nowymi relacjami policja prowadzi też dochodzenie w sprawie dwóch kolejnych domniemanych gwałtów. Prawnik Branda zapowiedział możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z publikacją "The Times", ale ostatecznie nie przesłał redakcji odpowiedzi na przedstawione zarzuty.

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