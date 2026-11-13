Nowe oskarżenia wobec Russella Branda. Kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach

Russell Brand, skazany niedawno za gwałt i napaści seksualne, mierzy się z kolejnymi oskarżeniami. Jak ujawnił brytyjski "The Times" oraz dokument Netfliksa "Russell Brand: Tajemnica poliszynela", sześć kolejnych kobiet zarzuca komikowi i aktorowi niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym.
Kolejne kobiety zabrały głos
Redakcja "The Times" zaznaczyła, że nie mogła ujawnić tych oskarżeń przed zakończeniem procesu karnego Branda
, by nie narazić postępowania na zakłócenia. Dopiero po wydaniu wyroku możliwe było opublikowanie zebranych relacji. Wśród nowych oskarżeń znalazła się relacja kobiety, która twierdzi, że Brand
uprawiał z nią seks bez jej zgody, a później ją za to przeprosił. Inna utrzymuje, że aktor nie przestał, mimo że prosiła go o przerwanie zbliżenia, ponieważ sprawiał jej ból. Jedna z rozmówczyń "The Times", występująca pod imieniem Vicky, opisała podobną sytuację. Według jej relacji Brand
kontynuował współżycie, choć kilkakrotnie mówiła mu, że odczuwa ból, a następnie wyraźnie zażądała, by przestał.
Kolejna kobieta, Zoe, opowiedziała o spotkaniu z Brandem
w 2013 roku. Twierdzi, że aktor przytrzymał ją, położył rękę na jej szyi, a następnie włożył dłoń do jej spodni. Z kolei Louise, która pracowała w londyńskim lokalu odwiedzanym przez komika, opisała zdarzenie z 2015 roku. Według jej relacji Brand
zwabił ją do toalety, a następnie próbował ją chwycić. Kobiecie udało się uciec.
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Część materiału dokumentuje wspomniany film Netfliksa. Jedna z byłych partnerek aktora, przedstawiona pod pseudonimem Emily, twierdzi w nim, że Brand
zmusił ją do seksu bez zabezpieczenia, mimo jej wielokrotnych próśb, by przestał. Dziennikarki "The Times" Charlotte Wace i Rosamund Urwin, które brały udział w realizacji dokumentu, prowadziły wcześniej śledztwo dotyczące zachowania komika. Brand
został w poniedziałek skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia za jeden gwałt i trzy napaści seksualne. W trzech pozostałych zarzutach został uniewinniony. W trakcie procesu utrzymywał, że wszystkie jego kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą. Poza nowymi relacjami policja prowadzi też dochodzenie w sprawie dwóch kolejnych domniemanych gwałtów. Prawnik Branda
zapowiedział możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z publikacją "The Times", ale ostatecznie nie przesłał redakcji odpowiedzi na przedstawione zarzuty.