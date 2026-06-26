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Nowe twarze w obsadzie "Rancza". Poznajcie wiedźmy!

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Nowe twarze w obsadzie &quot;Rancza&quot;. Poznajcie wiedźmy!
Do obsady najbardziej wyczekiwanego polskiego serialu ostatnich lat dołączają nowe bohaterki. W role tajemniczych wiedźm, które pojawią się w Wilkowyjach wcielą się m.in. Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg oraz Karolina i Paulina Chapko.

Kto dołączył do obsady "Rancza. Zemsty wiedźm"?


Wśród nowych twarzy, które zobaczymy w "Ranczu. Zemście wiedźm", znajdą się znakomite aktorki: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka. Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów dotyczących ich bohaterek, wiadomo jednak, że ich pojawienie się w Wilkowyjach nie pozostanie bez wpływu na mieszkańców gminy.


Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w "Ranczu" – nawet nie pytałam kogo mam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie trwające latami seriale jak "Czterej pancerni i pies" czy Hans Kloss. Dla mnie "Ranczo" właśnie jest takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który jest oglądany i kochany przez całą Polskę, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwości. A na dodatek jest niezwykły dlatego, że często okazywał się proroczy. Najwięksi mistrzowie pióra uważali, że z pewnymi informacjami najlepiej dotrzeć do społeczeństwa przez satyrę – i to dokładnie robi "Ranczo" – mówi aktorka Dorota Stalińska (na zdjęciu wyżej).

W obsadzie "Rancza. Zemsty wiedźm" powracają także kultowi bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr PręgowskiVioletta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentami zewnętrznym serialu są Dorota Hawliczek i Maciej Strzembosz ze Studia A.

Zobacz zwiastun "Rancza"


Serial "Ranczo" był emitowany w latach 2006–2016. Jego bohaterką była Amerykanka Lucy, która przybywa do niewielkiej wioski na Podlasiu, gdzie znajduje się odziedziczony przez nią dworek. Jej pojawienie się wprowadza dużo zamieszania w spokojne życie mieszkańców. Przypominamy zwiastun:

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