Nowe twarze w obsadzie "Rancza". Poznajcie wiedźmy!

Do obsady najbardziej wyczekiwanego polskiego serialu ostatnich lat dołączają nowe bohaterki. W role tajemniczych wiedźm, które pojawią się w Wilkowyjach wcielą się m.in. Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg oraz Karolina i Paulina Chapko.
Kto dołączył do obsady "Rancza. Zemsty wiedźm"?
Wśród nowych twarzy, które zobaczymy w "Ranczu. Zemście wiedźm", znajdą się znakomite aktorki: Dorota Stalińska
, Katarzyna Maciąg, Karolina
i Paulina Chapko
, Anna Sroka-Hryń
, Joanna Stanecka
, Magdalena Wróbel
, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka
. Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów dotyczących ich bohaterek, wiadomo jednak, że ich pojawienie się w Wilkowyjach nie pozostanie bez wpływu na mieszkańców gminy. Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w "Ranczu" – nawet nie pytałam kogo mam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie trwające latami seriale jak "Czterej pancerni i pies" czy Hans Kloss. Dla mnie "Ranczo" właśnie jest takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który jest oglądany i kochany przez całą Polskę, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwości. A na dodatek jest niezwykły dlatego, że często okazywał się proroczy. Najwięksi mistrzowie pióra uważali, że z pewnymi informacjami najlepiej dotrzeć do społeczeństwa przez satyrę – i to dokładnie robi "Ranczo"
– mówi aktorka Dorota Stalińska
(na zdjęciu wyżej).
W obsadzie "Rancza. Zemsty wiedźm" powracają także kultowi bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska
, Cezary Żak
, Artur Barciś
, Marta Chodorowska
, Grażyna Zielińska
, Sylwester Maciejewski
, Bogdan Kalus
, Piotr Pręgowski
, Violetta Arlak
, Magdalena Kuta
, Marta Lipińska
, Katarzyna Żak
, Grzegorz Wons
, Dorota Chotecka
i Magda Waligórska
.
Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk
na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentami zewnętrznym serialu są Dorota Hawliczek i Maciej Strzembosz ze Studia A.
Zobacz zwiastun "Rancza"
Serial "Ranczo" był emitowany w latach 2006–2016. Jego bohaterką była Amerykanka Lucy, która przybywa do niewielkiej wioski na Podlasiu, gdzie znajduje się odziedziczony przez nią dworek. Jej pojawienie się wprowadza dużo zamieszania w spokojne życie mieszkańców. Przypominamy zwiastun: