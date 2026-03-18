"Tomb Raider". Sophie Turner z bronią w ręku. Tak wygląda serialowa Lara Croft

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, trwają właśnie prace nad serialem "Tomb Raider". Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu.
Uzbrojona Lara Croft. Tak wygląda Sophie Turner w kostiumie
Nowe fotki pochodzą z prac nad kolejną sceną akcji. Tym razem widzimy aktorkę Sophie Turner
uzbrojoną w broń palną. Ubrana jest też w kostium Lary Croft
. Do kogo strzela? Tego niestety nie wiemy.
Nowe zdjęcia z planu znajdziecie poniżej
Lara Croft
to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider
". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie.
Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft
jest Angelina Jolie
, która wcieliła się w nią w filmach "Lara Croft: Tomb Raider
" i "Tomb Raider: Kolebka życia
". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander
.
Zwiastun ostatniego aktorskiego filmu "Tomb Raider" z 2018 roku