"Tomb Raider". Sophie Turner z bronią w ręku. Tak wygląda serialowa Lara Croft
"Tomb Raider". Sophie Turner z bronią w ręku. Tak wygląda serialowa Lara Croft

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, trwają właśnie prace nad serialem "Tomb Raider". Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu.

Nowe fotki pochodzą z prac nad kolejną sceną akcji. Tym razem widzimy aktorkę Sophie Turner uzbrojoną w broń palną. Ubrana jest też w kostium Lary Croft. Do kogo strzela? Tego niestety nie wiemy.

Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze "Tomb Raider". Mimo że wywodzi się z arystokratycznej rodziny, bardziej niż obracanie się w wyższych sferach interesuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. Podczas swoich ekspedycji odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie.  

Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft jest Angelina Jolie, która wcieliła się w nią w filmach "Lara Croft: Tomb Raider" i "Tomb Raider: Kolebka życia". W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii. Główna rola przypadła Alicii Vikander.  

Zwiastun ostatniego aktorskiego filmu "Tomb Raider" z 2018 roku




Powiązane artykuły Tomb Raider

Zobacz wszystkie artykuły

Tomb Raider  (2026)

 Tomb Raider

Lara Croft: Tomb Raider  (2001)

 Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia  (2003)

 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia

Tomb Raider  (2018)

 Tomb Raider

