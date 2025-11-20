"Odyseja". Jeszcze więcej zdjęć. A na nich Robert Pattinson i Zendaya

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu Christophera Nolana "Odyseja". Widać na nich nie tylko Matta Damona, ale również Roberta Pattinsona, Zendayę i Johna Leguizamo.
Kogo grają Pattinson i Zendaya w filmie "Odyseja"
Zdjęciom towarzyszą także informacje na temat tego, w kogo wcielają się aktorzy w widowisku Nolana
.
I tak Robert Pattinson zagrał Antinoosa
. To przywódca zalotników, który przemocą pragnął wymusić na Penelopie zgodę na zostanie jego żoną. Zaatakował także Telemacha, syna Odyseusza. Zendaya
jest boginią. W "Odysei
" gra Atenę
, patronkę Odyseusza John Leguizamo
pod mocną charakteryzacją to Eumajos
. To syn króla Siros, który w dzieciństwie został porwany i sprzedany w niewolę. Był świniopasem, który - jako jeden z nielicznych sług - pozostał wierny Odyseuszowi i jego rodzinie. To on odnalazł Odyseusza po powrocie, ukrył go i przebrał w żebraczy strój, by mógł dostać się do pałacu.
"Odyseja
" trafi do kin w lipcu przyszłego roku.
