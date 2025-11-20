Newsy Filmy Multimedia "Odyseja". Jeszcze więcej zdjęć. A na nich Robert Pattinson i Zendaya
Filmy / Multimedia

"Odyseja". Jeszcze więcej zdjęć. A na nich Robert Pattinson i Zendaya

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowe+zdj%C4%99cia+z+widowiska+Christophera+Nolana+%22Odyseja%22.+A+na+nich+Robert+Pattinson+i+Zendaya-163997
&quot;Odyseja&quot;. Jeszcze więcej zdjęć. A na nich Robert Pattinson i Zendaya
Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu Christophera Nolana "Odyseja". Widać na nich nie tylko Matta Damona, ale również Roberta Pattinsona, Zendayę i Johna Leguizamo.

Kogo grają Pattinson i Zendaya w filmie "Odyseja"



Zdjęciom towarzyszą także informacje na temat tego, w kogo wcielają się aktorzy w widowisku Nolana.

I tak Robert Pattinson zagrał Antinoosa. To przywódca zalotników, który przemocą pragnął wymusić na Penelopie zgodę na zostanie jego żoną. Zaatakował także Telemacha, syna Odyseusza.


Zendaya jest boginią. W "Odysei" gra Atenę, patronkę Odyseusza


John Leguizamo pod mocną charakteryzacją to Eumajos. To syn króla Siros, który w dzieciństwie został porwany i sprzedany w niewolę. Był świniopasem, który - jako jeden z nielicznych sług - pozostał wierny Odyseuszowi i jego rodzinie. To on odnalazł Odyseusza po powrocie, ukrył go i przebrał w żebraczy strój, by mógł dostać się do pałacu.


"Odyseja" trafi do kin w lipcu przyszłego roku.

Zwiastun filmu "Oppenheimer", aktualnie ostatniego w filmografii Nolana




Powiązane artykuły Odyseja

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

VOD Inne Filmy

Piosenki z "K-popowych łowczyń demonów" zakazane w katolickiej szkole w Anglii

VOD Seriale

J.K. Rowling odwiedziła plan "Harry'ego Pottera". "Królewska wizyta"

1 komentarz
VOD Seriale

"Gwiezdne wrota" wracają z nowym serialem!

15 komentarzy

Filmowe przeboje dla całej rodziny w Polsat Box Go

VOD Seriale

Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie!

1 komentarz
Filmy Multimedia

FOTO: Czy pierwsze zdjęcie z filmu "Jumanji 3" to spoiler?

6 komentarzy
Inne Filmy Multimedia

Tom Cruise dziękuje Iñárritu i pokazuje wspólne zdjęcie

6 komentarzy