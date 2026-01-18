Nowego Bonda poznamy już w te wakacje?

W końcu poznaliśmy jakiś horyzont czasowy w sprawie ujawnienia tożsamości nowego Jamesa Bonda. Ponad cztery lata od premiery "Nie czas umierać" wciąż nie wystarczyły, by oficjalnie wybrać nowego odtwórcę roli 007. Jak jednak informują dziennikarze, bezkrólewie niebawem się zakończy. Justin Kroll z portalu Deadline zapewnia, że nowy James Bond zostanie przedstawiony fanom w połowie tego roku.
Nowego Jamesa Bonda poznamy już w te wakacje?
Wszystko przez to, że zdaniem dziennikarza zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na przełomie 2026 i 2027 roku – jeśli faktycznie tak będzie, podjętych sporo wcześniej wyborów castingowych zwyczajnie nie uda się ukrywać tak długo. Dziennikarz w rozmowie w podcaście My Mom’s Basement
powołuje się na własne insiderskie wiadomości przekonując, że to właśnie w okolicach wakacji mediom objawi się nowy 007.
Getty Images © Greg Williams
Dziennikarz przyznał także, że nowy Bond
będzie różnił się od wizji zaproponowanej przez Daniela Craiga
. Przyszły 007 ma bowiem wyglądać tak, "jakby mógł zabić cię gołymi rękami w mgnieniu oka". Wersja ta wychodzi prawdopodobnie od do piszącego scenariusz Stevena Knighta
, który w przeszłości w "Peaky Blinders
", "Tabu
" czy "Wschodnich obietnicach
" słynął z konstruowania silnych i brutalnych męskich bohaterów.
Portal World of Reel doprecyzowuje z kolei, że – mimo przypuszczeń Krolla – jego zdaniem zdjęcia do nowego filmu o Jamesie Bondzie nie ruszą przed początkiem 2027 roku. Wszystko przez to, że przełom roku będzie dla stojącego za kamerą Denisa Villeneuve'a
okresem wzmożonej promocji trzeciej części "Diuny
". Dopiero gdy ta się zakończy, twórca w spokoju będzie mógł rozpocząć prace nad nowym "Bondem
".
Dziennikarz dodaje, że w tej chwili trudno jest mówić o faworytach do objęcia roli agenta 007, choć wskazuje jednocześnie, że studio Amazon/MGM w ostatnim czasie naciskało na wybór Jacoba Elordiego
. Po "Euforii
", "Frankensteinie
" i nadchodzących "Wichrowych wzgórzach
" aktor na pewno ma argumenty na objęcie tej roli. Jego wybór kłóciłby się jednak z dostarczonymi przez Krolla wymaganiami scenariusza Stevena Knighta
.
"Nie czas umierać" – zwiastun filmu