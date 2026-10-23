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Nowi aktorzy w obsadzie "Dżentelmenów". Do 3. sezonu dołączają m.in. gwiazdy "Władcy Pierścieni"

Variety / autor: /
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Nowi aktorzy w obsadzie &quot;Dżentelmenów&quot;. Do 3. sezonu dołączają m.in. gwiazdy &quot;Władcy Pierścieni&quot;
Poznaliśmy aktorów, którzy dołączą do trzeciego sezonu "Dżentelmenów" Guya Ritchiego. Wśród nowych twarzy serialu Netfliksa znaleźli się m.in. Elijah Wood, Orlando Bloom i Robert Carlyle. Produkcja ruszyła w Wielkiej Brytanii i Maroku.

Co wiemy o trzecim sezonie?



bloom-wood.jpg Getty Images © Michael Tran


Dla Wooda i Blooma będzie to swego rodzaju powrót do wspólnej pracy. Aktorzy występowali razem w filmowej trylogii "Władca Pierścieni". Dla każdego z nich będzie to pierwsza współpraca z Guyem Ritchiem.

Do obsady dołączyli również Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows i Bugzy Malone. W trzecim sezonie ponownie zobaczymy Theo Jamesa jako Eddiego Hornimana oraz Kayę Scodelario w roli Susie Glass. Wracają także Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Benjamin Clementine i Maya Jama.

Nie wymieniono natomiast Daniela Ingsa, który w dwóch pierwszych sezonach grał Freddy'ego, starszego brata Eddiego, ani Giancarla Esposito, wcielającego się w amerykańskiego miliardera Stanleya Johnstona. Nie wiadomo więc na razie, czy aktorzy pojawią się w nowych odcinkach. Na liście nie ma też Meghan Markle, która według doniesień prowadziła rozmowy w sprawie roli.

W trzecim sezonie Eddie i Susie podejmą się dotąd najbardziej ambitnego przedsięwzięcia: budowy kasyna na Bliskim Wschodzie. Wokół nich nie zabraknie niebezpieczeństw, a niepohamowane ambicje Eddiego mogą w końcu doprowadzić go za daleko.

Trzeci sezon "Dżentelmenów" będzie liczył osiem odcinków, każdy o długości około godziny. Netflix potwierdził kontynuację w sierpniu. Drugi sezon serialu zadebiutował we wrześniu.

"Dżentelmeni" - zwiastun 2. sezonu



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