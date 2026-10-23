Nowi aktorzy w obsadzie "Dżentelmenów". Do 3. sezonu dołączają m.in. gwiazdy "Władcy Pierścieni"

Poznaliśmy aktorów, którzy dołączą do trzeciego sezonu "Dżentelmenów" Guya Ritchiego. Wśród nowych twarzy serialu Netfliksa znaleźli się m.in. Elijah Wood, Orlando Bloom i Robert Carlyle. Produkcja ruszyła w Wielkiej Brytanii i Maroku.
Co wiemy o trzecim sezonie?
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Dla Wooda
i Blooma
będzie to swego rodzaju powrót do wspólnej pracy. Aktorzy występowali razem w filmowej trylogii "Władca Pierścieni
". Dla każdego z nich będzie to pierwsza współpraca z Guyem Ritchiem
.
Do obsady dołączyli również Dexter Fletcher
, Bruna Marquezine
, Ed Speleers
, Saffron Burrows
i Bugzy Malone
. W trzecim sezonie ponownie zobaczymy Theo Jamesa
jako Eddiego Hornimana oraz Kayę Scodelario
w roli Susie Glass. Wracają także Ray Winstone
, Joely Richardson
, Vinnie Jones
, Jasmine Blackborow
, Harry Goodwins
, Benjamin Clementine
i Maya Jama
.
Nie wymieniono natomiast Daniela Ingsa
, który w dwóch pierwszych sezonach grał Freddy'ego, starszego brata Eddiego, ani Giancarla Esposito
, wcielającego się w amerykańskiego miliardera Stanleya Johnstona. Nie wiadomo więc na razie, czy aktorzy pojawią się w nowych odcinkach. Na liście nie ma też Meghan Markle
, która według doniesień prowadziła rozmowy w sprawie roli.
W trzecim sezonie Eddie i Susie podejmą się dotąd najbardziej ambitnego przedsięwzięcia: budowy kasyna na Bliskim Wschodzie. Wokół nich nie zabraknie niebezpieczeństw, a niepohamowane ambicje Eddiego mogą w końcu doprowadzić go za daleko.
Trzeci sezon "Dżentelmenów
" będzie liczył osiem odcinków, każdy o długości około godziny. Netflix potwierdził kontynuację w sierpniu. Drugi sezon serialu zadebiutował we wrześniu.
"Dżentelmeni" - zwiastun 2. sezonu