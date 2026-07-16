Nowi aktorzy w obsadzie "They Follow", sequela hitu "Coś za mną chodzi"

Akcja "They Follow" rozpocznie się dekadę po wydarzeniach z pierwszej części. Oryginał z 2014 roku opowiadał o Jay Height (Maika Monroe), która stała się celem przerażającego, nadprzyrodzonego bytu. Istota przybierała postać losowych ludzi i nieustannie podążała za swoją ofiarą. Jedynym sposobem na chwilowe pozbycie się klątwy było przekazanie jej kolejnej osobie.
Niskobudżetowy film Mitchella okazało się dużym sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym nieco ponad milion dolarów horror zarobił na świecie 23 miliony, a także stał się trampoliną do dalszej kariery aktorskiej Maiki Monroe.