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Nowi aktorzy w obsadzie "They Follow", sequela hitu "Coś za mną chodzi"

Deadline / autor: /
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Nowi aktorzy w obsadzie &quot;They Follow&quot;, sequela hitu &quot;Coś za mną chodzi&quot;
Reżyser David Robert Mitchell powoli kompletuje ekipę swojego nowego filmu. "They Follow", kontynuacja słynnego horroru "Coś za mną chodzi", właśnie zyskała potężne wzmocnienie obsadowe. Na ekranie zobaczymy aż dziesięciu nowych aktorów!

Kto ucieka przed demoniczną klątwą?



Prócz powracającej na ekran Maiki Monroe oraz Naomi Ackie ("Mrugnij dwa razy”) na ekranie pojawią się także: nominowany do Oscara Jackie Earle Haley, znana z serialu „SukcesjaJustine Lupe, a także Michael Gandolfini, Melora Walters, Jan Hoag, Tom Pecinka, Ben Krieger, Natalie Shinnick, Anna Mirodin oraz Jayne Taini

Co wiemy o "They Follow"?



Akcja "They Follow" rozpocznie się dekadę po wydarzeniach z pierwszej części. Oryginał z 2014 roku opowiadał o Jay Height (Maika Monroe), która stała się celem przerażającego, nadprzyrodzonego bytu. Istota przybierała postać losowych ludzi i nieustannie podążała za swoją ofiarą. Jedynym sposobem na chwilowe pozbycie się klątwy było przekazanie jej kolejnej osobie.



Niskobudżetowy film Mitchella okazało się dużym sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym nieco ponad milion dolarów horror zarobił na świecie 23 miliony, a także stał się trampoliną do dalszej kariery aktorskiej Maiki Monroe.

Za produkcję sequela odpowiada studio Neon. W ich kalendarzu premier na 2026 rok znajdują się m in. nagrodzony Złotą Palmą w Cannes "Fiord" w reżyserii Cristiana Mungiu, thriller science fiction "Witajcie w Hope" od południowokoreańskiego reżysera Na Hong-jina, najnowszy projekt Jamesa Graya "Paper Tiger" oraz tajemnicza "Clarissa" autorstwa duetu Arie i Chuko Esiri

Coś za mną chodzi"

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